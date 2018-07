KUPIO PATIKE, RASPALE SE POSLE MESEC DANA: Razlog zbog kojeg su mu odbili reklamaciju je NEVEROVATAN

Kupili su mašinu za veš i frižider, a kad su ih raspakovali, videli su da je bela tehnika polupana. Trgovci su reklamacije odbili pod izgovorom da su potpisali prijem robe u ispravnom stanju iako im isporučioci nisu dozvoli da raspakuju robu pre potpisivanja. Ovo je zajednički problem građana čija su potrošačka prava pogazili trgovci.

Sličan problem ima naš sagovornik kome su se nove patike raspale nakon nepunih mesec dana nošenja. Iako su bile pod garancijom, prodavac mu je odbio obe reklamacije.



- Kao razlog su naveli nepravilno korišćenje. Na moje pitanje da objasne šta je to tačno nepravilno korišćenje, nisu znali da mi daju adekvatan odgovor - požalio se ovaj nezadovoljni potrošač Kuriru.

Prava potrošača

8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju

14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca na vratima

15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

2 godine - imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)

Pomenuti čitaoci deo su armije od 17.000 potrošača koji se godišnje žale na faličnu robu, a najviše na obuću, i to sportske patike.

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije ističe da se čak 40 odsto prigovora odnosi na robu pod garancijom, da je oko 20 odsto pritužbi neosnovano, ali i da od onih osnovanih prigovora trgovci nikada ne uvaže minimalno 20 odsto.

foto: Medija Centar

- To je poražavajuće! Posebno iritira kada trgovci reklamacije na obuću odbijaju zbog "nepravilnog hoda" ili "nepravilnog korišćenja". Pa da li treba da letimo ili hodamo na rukama da bi nam uvažili reklamaciju?! Jedan nezadovoljni potrošač je čak vodio dete kod ortopeda i dobio lekarsku potvrdu da dete pravilno hoda, ali ni to prodavac nije uvažio - navodi Papović za Kurir.

On ističe da je ovakvo stanje posledica toga što trgovci ne šalju reklamiranu robu na superanalizu u predviđene laboratorije, već, u većini slučajeva, samostalno formiraju navodno stručne komisije koje obavljaju kontrolu kvaliteta.



- To je direktno kršenje propisa i zato potrošači zahtevaju uvođenje prekršajnih naloga kako bi tržišna inspekcija mogla odmah da kazni trgovce koji ne poštuju propisane procedure, a čime bi i potrošači dobili veću zaštitu odmah, umesto da pravdu traže na sudu - navodi Papović.

STRPLJENJE SE ISPLATI

Dobio trgovca na sudu

Da se sa nesavesnim trgovcima može izaći na kraj, svedoči primer jednog Beograđanina koji je dobio sudski spor protiv prodavca koji je odbio da mu uvaži reklamaciju za raspukle patike. Ovaj potrošač je prethodno patike sam odneo na superanalizu, na kojoj je utvrđeno da se obuća u garantnom roku pocepala zbog lošeg kvaliteta, a ne nepravilne upotrebe. Sudski spor je trajao godinu dana, a po presudi je trgovac potrošaču morao da vrati novac za kupljene patike i nadoknadi sudske troškove.

KORACI

Šta kad niste zadovoljni

1. Izjavite reklamaciju prodavcu kod koga ste robu kupili, uz dostavu računa

2. Obavezno uzmite potvrdu o reklamaciji, prodavac je dužan da vam je izda

3. Ukoliko vam prodavac ne odgovori u roku od osam dana, obratite se tržišnoj inspekciji, uz dostavu potvrde o reklamaciji, i udruženju potrošača

4. Ukoliko vam prodavac ne prihvati reklamaciju, obratite se sudu. Za sporove vrednosti do 500.000 dinara ne plaća se sudska taksa za tužbu



