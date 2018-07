VARLJIVO LETO 2018: Subota širom Srbije osvanula oblačna, a evo kakav je vikend pred nama

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom.

foto: Beta/Dragan Gojić

Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 C, najviša dnevna od 26 do 30 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni, severozapadni. Najniža temperatura 19 C, najviša dnevna oko 27 C.

foto: Printscreen/RHMZ

Izgledi vremena za sedam dana do 4. avgusta: Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina. Temperatura oko prosecnih vrednosti, od 26 do 30 C.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Dragan Gojić)

Kurir

Autor: Kurir