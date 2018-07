VELIKI NEMAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA: Porodiljama će naknada kasniti mesec dana, a evo i koja su nova pravila za produženje bolovanja

Naknadu zarade za jul porodilje će navodno dobiti od 20. do 25. avgusta, skoro mesec dana kasnije nego po starom zakonu.

Porodilje koje su dobile rešenje o bolovanju zaradu će, dakle, dobiti u okviru zakonskih rokova, ali mnogima od njih biće to i 25 dana kasnije nego što su zaradu primale do sada. Po starom zakonu, kada je poslodavac uplaćivao naknadu, porodilje su, naime, dobijale zaradu isto kada i ostali zaposleni, najčešće poslednji radni dan u mesecu ili pet do deset dana kasnije. Novi zakon po kome država direktno uplaćuje zaradu porodilji mimo poslodavca pomerio je te rokove, ali doneo i još nekoliko problema.

Prva dilema je kada naknadu zarade mogu da očekuju porodilje koje su, recimo, danas predale dokumentaciju? Koliko je vremena potrebno državi da donese rešenje? Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici predvideo je rok od dva meseca. I to je ozbiljan problem za buduće majke, kaže Ivana Milenković (29), koja je juče bila zatečena ovom informacijom u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu u Beogradu.

"Trebalo bi da se porodim 4. avgusta. Potrebnu dokumentaciju sam odnela poslodavcu pre desetak dana. Oni su mi, međutim, rekli da se sada poslodavac ne pita ništa jer država porodiljama direktno na račun uplaćuje zaradu i da sama moram da predam zahtev za bolovanje. Drugi šok je bio kada su mi rekli da rešenje treba da očekujem u roku od dva meseca, što znači da će mi zarada najmanje toliko kasniti", očajna je Ivana, ali i Milica M., kojoj su u socijalnoj službi u Pančevu rekli da će na rešenje čekati od jednog do dva meseca. Savet je, dakle, trudnicama da dokumentaciju predaju najkasnije po ulasku u sedmi mesec trudnoće.

Kako su objasnili u resornom ministarstvu, država će isplaćivati naknadu za porodiljska bolovanja samo porodiljama kojima je izdala rešenja, i to od 20. do 25. za prethodni mesec.

"Važno je napomenuti da se zaposlena žena po otpočinjanju porodiljskog odsustva obraća poslodavcu radi donošenja rešenja o odsustva sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a u cilju blagovremenog podnošenja zahteva za naknadu zarade za to vreme. Uz zahtev, podnosi se rešenje poslodavca o odsustvu, doznaka o otpočinjanju porodiljskog odsustva, fotokopija doznake o prvom početku korišćenja trudničkog bolovanja ukoliko je ono korišćeno i fotokopija kartice tekućeg računa. Svi ostali dokazi pribavljaju se službenim putem", pojasnili su u resornom ministarstvu.

Dodaju i da je zakonski pokrivena cela priča oko isplate porodiljama kako zaposlenima, tako i ženama koje samostalno obavljaju aktivnosti, kao i nezaposlenima koje su 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivale prihode.

Nova pravila i oko produženja porodiljskog

Bojana Šuput (40), Beograd

- Na rešenje za porodiljsko bolovanje čekala sam više od tri meseca. Dokumentaciju sam predala 16. aprila, a rešenje dobila 18. jula. Sada sam podnela zahtev za produženje porodiljskog i procedura je drugačija nego ranije. Više ne nosite dete u komisiju u dom zdravlja, već u PIO fond gde postoji nekoliko ordinacija. Tamo dete pregleda komisija, a po rešenje idete u gradski sekretarijat i ne dobijate ga odmah kao ranije.

Dejan Vragalić (32), Beograd

Novi propisi dodali su još jedan korak i kada produžavate porodiljsko bolovanje. Ranije je komisija u domu zdravlja odmah po pregledu deteta saopštavala da li je bolovanje produžemo i za koliko. išli ste kući srećni ili razočarani. Sada od komisije ne dobijate takav odgovor. Rekli su nam da po rešenje moramo otići u Sekretarijat za socijalnu zaštitu i da se ono čeka dva do tri dana, kao i da je odluku moguće dobiti na kućnu adresu.

