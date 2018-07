PLEMENITO SRCE NAŠIH ATLETIČARA: Trče 1.000 kilometara da se poklone srpskim herojima (FOTO)

U znak zahvalnosti precima koji su herojski dali svoje živote za otadžbinu u Prvom svetskom ratu, predstavnici atletskog kluba "Plemenito srce" istrčaće marton od Beograda do Krfa.



Deset maratonaca jutros su ispred Hrama Svetog Save, nakon molebana, krenuli na put dalek 1.000 kilometara. Oni će se smenjivati u trčanju, a svako od njih će preći po 100 kilometara što simbolizuje 100 godina od završetka Velikog rata. Očekuje se da na cilj stignu 2. avgusta, na Svetog Iliju. Na Zejtinliku i Krfu polože vence herojima.

Milisav Janković, predsednik i osnivač sportskog kluba "Plemenito srce", kaže za Kurir da je ova godina posebno značajna.

- Sto godina je od završetka Velikog rata i mi želimo da iskažemo svoja osećanja, da se poklonimo herojima koji su dali živote za slobodu i čast naše otadžbine. Zahvaljujući njima, hrabrim borcima, mi sada živimo u slobodi. Za maraton smo dobili blagoslov od patrijarha Irineja i od sveštenstva sa Svete Gore - kaže Janković i dodaje da su ovu aktivnost podržali Vlada Srbije, Minsitarstvo odbrane, te Dragan Marković Palma koji će im omogućiti prenoćiše u Jagodini i mnogi drugi.

Dragan Petrović (47), jedan od učesnika, kaže da su svi u odličnoj kondiciji i da im ne predstavlja problem da pretrče ovoliku kilometražu.

- Kada imamo ovako jak motiv nema prepreka. Stradanje srpskog naroda u Prvom svetskom ratu i ono što su borci dali i koliko su se žrtvovali, ne može da se meri trčanjem. Ovo je jedan mali doprinos, ali velikog srca - kaže Petrović.

Lekarska podrška na putu maratoncima će biti čuveni fizioterapeut dr Miroslav Hadži Vasić, koji je sa svojom ordinacijom "Vasić" ispratio sve dosadašnje maratone u organizaciji atletskog kluba "Plemenito srce". Grupu je ispratio ministar odbrane Aleksandar Vulin i poželeo im je srećan put.



Najmlađa učesnica

Ovo je za mene velika čast

Danijela Srećković ima samo 19 godina, već drugi put učestvuje u maratonu "Plemenitog srca".

- Velika mi je čast što sam i ove godine deo ekipe. Od prošlog puta nosim prelepe utiske. To treba da se doživi, rečima je teško opisati. Kada se popnemo na Kajmakčalan i vidimo u kakvim uslovima su oni ratovali, shvatimo da je nama lako da tuda trčimo - kaže Danijela, najmlađa učesnica ovog maratona.

Plan puta:

1. dan - Beograd, Grocka, Smederevo, Manastir Pokajnica Velika Plana

2. dan - Jagodina, Ćurpija, Paraćin, Varvarin, Đunis

3. dan - Spomen kosturnica Ćele kula u Nišu, Metiljavica, Pirot

4. dan - Pirot, Vranje

5. dan - Vranje, Kumanovo

6. dan - Memorijalni kompleks Polikastro, Zejtinlik

7. dan - Krf , polaganje venaca na Spomen kosturnicu Luke Guvija, polaganje venaca herojima u Plavoj grobnici

ČINJENICE

Neki od uspeha "Plemenito srce"

1998. - povodom osam vekova manastira Hilandar, istrčan je ultramaraton "Bor-Hilandar", preko Bugarske, u dužini od 943 km

1999. - u znak protesta protiv bombardovanja Jugoslavije, istrčan je "Maraton mira" od Novog Sada do srpskog vojničkog groblja Zejtinlik, u dužini od 830 km

2001. - ultramaraton "Milenijumi hrišćanstva" od Fruške gora do Atosa, u dužini od 1.026 km

2005. - humanitarni maraton "Plemenito srce pravoslavlja" od Beograda do Moskve. Najduži i najbrži ultramaraton na svetu, u dužini od 2.450 km, istrčan za 16 dana

2017. - humanitarni maraton "Čast otadžbine" koji su istrčali od manastira Privina glava nadomak Šida do Kajmakčalana, u dužini od 1.000 kilometara

