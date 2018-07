BEBI-OPREMA PAPRENA U SRBIJI: Deru roditelje na stvarima za bebe

Roditeljima koji čekaju bebu nije teško da pređu 300 kilometara do Mađarske da bi tamo kupili krevetac, kolica, nosiljku, prepovijalicu i prva odelca, jer je tamo bebi-oprema drastično jeftinija nego u Srbiji!



Upoređujući cene u Srbiji i Mađarskoj, došli smo do zaključka da je kod nas roditeljima potrebno 71.500 dinara da pokupuju sve za bebu, a kod komšija iste stvari bi koštale 52.100. To jasno pokazuje da su cene za bebi-opremu u Srbiji bezobrazno visoke i da 100.000 dinara, koliko se po novom zakonu dobija za prvo dete, pokriva tek osnovne potrebe za bebu.

Jeftinije kod komšija

Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj kaže nije u redu što su majke i očevi u Srbiji primorani da plate tri puta više za jedne dečje cipele nego naše komšije iz BiH, Mađarske, Bugarske.

- Ako se roditeljima isplati put do Mađarske, onda to nedvosmisleno pokazuje da kod nas postoji veliki problem. To mora da se reši i da se uvede red za regulisanje marži i formiranje cena - kaže Plemić.

foto: Profimedia

Goran Papović, direktor Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže da oprema za bebe ne postoji kao posebna kategorija u analizama koje radi Ministarstvo trgovine.

- Trebalo bi da se uporedi proizvođačka cena i s prodajnom cenom. Onda bi se videla kolika je marža. Nažalost, ta kategorija ne postoji - iako postoje alkoholna pića, prehrana, nameštaj, usluge javnih preduzeća, ne postoji bebi-oprema. Mi smo podnosili zahtev da se to uradi, ali nije usvojeno. Cene bebi-opreme su bezobrazno visoke, a naši trgovci su navikli da svaki dinar koji ulože dobiju nazad, a u inostranstvu se kao ekstrazarada računa ako se dobije 15 odsto nazad - kaže Papović.

foto: Zorana Jevtić

Diktira tržište

Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, kaže za Kurir da ona redovno apeluje da se stvore što bolji uslovi za odgajanje deteta, a da je jedan od uslova što jeftinija oprema za bebe.

- Bebi-oprema jeste skupa. Međutim, u tržišnoj ekonomiji vlasnik proizvoda formira cene. Naši apeli su već poslati određenim resorima, ali u jednoj slobodnoj zemlji ne možete nikome ništa da naredite. Proizvođač ima pravo da formira cenu, a konkurencija je ta koja je određuje - kaže Đukić Dejanović i dodaje da su mere za podršku porodici koje su donete u poslednjih godinu dana značajnije od onog što je na tom polju urađeno u poslednjih 50 godina.



Trgovci trljaju ruke

Ogromne marže

Idu i do 70 odsto

Iako ne postoje zvanični podaci o trgovačkim maržama za bebi-opremu, udruženja potrošača ocenjuju da su one previsoke. Spekuliše se da su od 60 do 70 odsto, što je znatno više nego za druge proizvode. Upravo takve marže diktiraju i visoke cene dečjih stvari, koje su neretko skuplje od garderobe i obuće za odrasle.

CENE BEBI-OPREME U SRBIJI (najjeftinije)

kolica 17.500

krevetac 14.000

dušek 4.000

nosiljka 4.500

kengur nosiljka 4.500

sedište za auto s ležećim položajem 15.000

stolica za hranjenje 5.500

kadica za kupanje 1.500

flašice i cucle 2.000

pelene: tetra i švedske po 10 komada 3.000

UKUPNO: 71.500 dinara

foto: Profimedia

CENE BEBI-OPREME U MAĐARSKOJ (najjeftinije)

kolica 11.500

krevetac 10.500

dušek 3.500

nosiljka 3.300

kengur nosiljka 2.500

sedište za auto sa ležećim položajem 12.000

stolica za hranjenje 3.500

kadica za kupanje 1.000

flašice i cucle 1.700

pelene: tetra i švedske po 10 komada 2.600

UKUPNO: 52.100 dinara

RAZLIKA: 19.400 dinara (ONAJ CRVENI KRUG S UZVIČNIKOM

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir