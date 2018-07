UČENICI TVRDE: Đačka putovanja nemaju veze sa Devetom

Povodom incidenta koji se dogodio 11. jula u španskom letovalištu Ljoret de Mar, kada je 106 učenika Devete beogradske gimnazije, ali i drugih škola, pod vođstvom profesorke Snežane Martić Šakire ostalo na ulici, oglasio se i đački parlament Devete gimnazije "Mihailo Petrović Alas".

Oni naglašavaju da je odlazak đaka i profesorke istorije Martićeve u Španiju njen individualni dogovor sa određenom turističkom agencijom i grupom đaka i roditelja, što nema nikakve veze sa njihovom školom, kao ni ostalim đacima i zaposlenima.

- Naši roditelji su na svakom roditeljskom sastanku na početku školske godine obavešteni da su jedina putovanja koje je organizovala škola ekskurzije i studijska putovanja i niko ni u jednom trenutku nije doveden u zabludu povodom toga. Što se tiče nesrećne peripetije koju su naši učenici doživeli sa profesorkom istorije, to je direktno povezano sa funkcionisanjem turističke agencije i nema nikakve veze sa našom školom - navodi se u otvorenom pismu đačkog parlamenta, u kome su se osvrnuli i na to što je novoizabrani direktor škole Dušan Dimitrijević otišao na grčko ostrvo Zakintos kao dodatna pratnja za učenike koja su putovali preko agencije "Pazl grup".

- On je to uradio na zahtev roditelja, i to takođe nema veze sa školom. Osim što je izvanredan profesor matematike, on je dobar čovek koji đake uči životnim vrednostima, što je nekad važnije od znanja koje se stiče u školi. Apelujemo da se Deveta gimnazija ne spominje u negativnom kontekstu jer nema nikakve veze sa ovim putovanjima - stoji u pismu učenika.

