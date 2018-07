NE MOŽETE BITI CRNOGORAC NA LATINICI! Momir Bulatović poslao poruku đetićima: Samo na jednom mestu u Crnoj Gori je ĆIRILICA neprikosnoveno pobedila (VIDEO)

Bivši crnogorski političar Momir Bulatović danas se na tv Prva gde je gostovao dotakao teme položaja ćiriličnog pisma u ovoj zemlji, pa zaključio da ćirilica ovde ne može nestati.

- U Crnoj Gori je latinica proterana svuda, osim sa jednog mesta, a to mesto je jedno na kom je ostala ćirilica najznačajnija. A to je groblje. Niko se od ovih savremenih Montenegrina - Crnogoraca ne sahranjuje, kada dođe njegova potonja ura, a da ne stavi ćirilicu. Ne možete, to je prosto pismo koje pripada Crnoj Gori, ne možete biti Crnogorac na latinici, tako da sve će to da prođe i doći na svoje - kazao je on.

- Mesto na kom neprikosnoveno pobeđuje ćirilica jesu nadgrobni spomenici - dodao je.

