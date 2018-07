BRAVO, LJUDINE: Po suncu i sparini trče 1.000 kilometara da se poklone srpskim žrtvama rata na Krfu

Deset maratonaca sportskog kluba Plemenito srce, koji su u subotu ujutru trčeći krenuli na put od 1.000 kilometara do grčkog ostrva Krf, uspešno prelaze planirane etape.

Oni su se Kuriru javili iz Vranja, a očekuju da će na cilj stići 2. avgusta, na Svetog Iliju.

foto: Kurir

- Kada se krene uz božju pomoć, sve protiče u najboljem redu. Mi smo sada u Vranju i krećemo se ka manastiru Prohor Pčinjski, zatim idemo u manastir Zebrnjak da položimo vence srpskim herojima. Posle toga produžavamo prema Đevđeliji. Vreme jeste nepogodno, jer je ogromna sparina zbog visoke vlažnosti vazduha, ali sportisti su spremni. Kada dođe do problema sa kukovima, ja intervenišem i oni budu kao novi, opet spremni za trčanje - kaže za Kurir čuveni fizioterapeut dr Miroslav Hadži Vasić, koji je sa svojom ordinacijom "Vasić" lekarska podrška na putu maratoncima.

foto: Kurir

Podsetimo, deset maratonaca se smenjuje u trčanju do Krfa, tako što svako od njih prelazi 100 kilometara, do ukupnih 1.000 kilometara, koliko ima do cilja. Odlučili su se za tih 100 kilometara kao simbol 100 godina od završetka Velikog rata.

foto: Kurir

