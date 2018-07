ALBANCI BESRAMNO PLJAČKAJU SRBIJU: Do kraja godine oteće 11.000.000 evra!

Kosovski Albanci ne biraju sredstva da nanesu štetu Srbiji, a sada su otišli korak dalje. Albanci na Kosmetu, kako Kurir saznaje, mesecima kradu struju od "Elektromreže Srbije" (EMS), zbog čega je naneta šteta od 5,5 miliona miliona evra. Ukoliko se pljačka nastavi, "račun" će narasti do 11 miliona evra do kraja godine.



- Albanci nas nemilice pljačkaju od decembra prošle godine. Oni, naime, preko kompanije KOSTT, koji je operator prenosnog sistema na teritoriji KiM, kradu struju od EMS. Do sada je šteta 5,5 miliona evra. Rukovodstvo EMS je u više navrata nadležnima u međunarodnoj zajednici ukazivala na problem, ali je reakcija izostala. Ako Albanci nastave ovim tempom da kradu, to će nas do kraja godine koštati sigurno još najmanje šest miliona - navodi izvor Kurira.



Srbija, Makedonija i Crna Gora nalaze se, inače, u takozvanoj strujnoj mreži "Kontinentalna Evropa".



- To je centralni dalekovod koji prolazi kroz region i koji se dalje reflektuje i na zemlje Evropske unije - objašnjava naš sagovornik.



Politički analitičar Branko Radun kaže da je lopovluk električne energije koji vrše Albanci na KiM tema o kojoj se decenijama ćutalo.



- Krađa struje je manir koji Albanci praktikuju decenijama unazad. Prvo nisu plaćali račune i to se tolerisalo jer niko nije želeo da ulazi s njima u sukob zbog struje. Albanci su agresivni i rizikovao bi život svako bi se se pojavio da njima isključi struju zbog dugovanja. To nije stvar kompanije, već bi maltene bile potrebne paravojne formacije da odu u neko albansko selo i isključe struju. A sada su se prebacili na krađu. To nigde u svetu nema. Neko tome mora da stane na put - komentariše Radun i dodaje da bi i međunarodna zajednica konačno morala da reaguje na ovakvu pljačku.



U EMS su Kuriru potvrdili da je kompanija KOSTT "u prethodnom periodu, od sredine decembra 2017, u više navrata neovlašćeno preuzimala električnu energiju iz tzv. interkonekcije Kontinentalna Evropa, odnosno od svih operatora prenosnih sistema koji čine navedenu sinhronu oblast":



- KOSTT ima obavezu balansiranja potrošnje i proizvodnje električne energije na Kosovu. KOSTT nije održavao taj balans, već je nedostajući deo za napajanje potrošača bez naknade neovlašćeno preuzimao iz interkonekcije "Kontinentalna Evropa" - navode u EMS i dodaju da su u cilju rešavanja problema u kontaktu sa svim relevantnim institucijama.



Zbog lopovluka

Kasnili i digitalni satovi u EU

Digitalni satovi širom Evrope kasnili su u dva navrata ove godine - u julu minut, a u martu čitavih šest minuta. Evropski savez elektrodistribucija (ENTSO) tad je zapretio Srbiji sankcijama ako ne reši spor s Kosovom zbog kog su digitalni satovi, koji se sinhronizuju preko frekvencije mreže, širom Evrope kasnili. Iz EMS su objašnjavali da je kašnjenje prouzrokovao KOSTT, opet zbog neovlašćenog preuzimanja električne energije.



Brojke

10 godina prošlo od jednostranog proglašenja nezavisnosti KiM

5 godina prošlo od potpisivanja Briselskog sporazuma, koji dotiče i energetiku

(Biljana Bojić/Foto:Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir