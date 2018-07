RODITELJI PROTESTUJU U LEŠTANIMA: Đaci ostali bez škole

Više od 250 učenika iz Leštana, koji pohađaju Osnovnu školu "Nikola Tesla", od 1. septembra neće se kao i drugi đaci bezbrižno vratiti u školske klupe.

Razlog za to je što škole praktično nema!

Godinama je postojao privremeni montažni objekat, ali su ga nadležni ispraznili i iz njega izneli sve u nameri da se sagradi nov, koji je obećavan godinama unazad. Umesto toga, roditelji i deca razmišljaju šta će raditi za mesec dana kada počne školska godina. Revoltirani, oni se svako veče okupljaju i protestuju s natpisima: "I mi zaslužujemo školu."

foto: Kurir

- Očajni smo. Ovo je četvororazredna škola i deca su uzrasta od sedam do deset godina. To su mala deca, a morala bi da putuju do Kaluđerice ili Vinče. Ima dosta prvačića koji treba da se upišu. Roditelji su očajni. Ne znaju šta da rade, niti kome da se obrate. Nastavićemo da se okupljamo u nadi da će se neko osvrnuti na ovaj problem - pričaju za Kurir ogorčeni roditelji.

foto: Kurir



Učenici sve ovo vreme u montažnom objektu nisu imali ni fiskulturnu salu, pa su časove fizičkog vaspitanja, kada je loše vreme, imali u učionicama.

Od Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu nismo dobili odgovore.



Kurir.rs/S. Slamnig

Kurir

Autor: Kurir