APEL: Pomozimo Filipu (5) da ponovo hoda!

Posle dva preteška meseca koja je proveo na Kliničkom centru u Beogradu, uz pomoć humanitarnih fondacija, medija, rodbine, prijatelja, nepoznatih ljudi velikog srca, Filip Rikić (5) je uspeo da stigne u Pariz, na kliniku "Gustave Roussy", gde je nastavljeno njegovo lečenje.

Po dolasku i obavljenom magnetnom snimanju, dečaku je po hitnom postupku urađena zamena santa, te je uzbro usledila i prva hemoterapija.

Tri nedelje od njegovog dolaska i adekvatne terapije, Filip je, posle tri meseca progledao, progovorio i počeo da jede bez sonde!

Suze, smeh i radost koju su njegovi najbliži osetili kada je dečak ponovo postao svestan života - je neopisiva.

Ipak, klinika "Gustave Roussy" je dečaka uputila na novu kliniku "Bullion", kako bi ojačao za predstojeće terapije i oživeo atrofirane mišiće.

Tamo bi, u rehabilitacionom centru, uz pomoć stručnjaka pokušao bi ponovo da hoda.

Posle toga, Filipa bi vratili u kliniku koja ga leči. Faktura klinike "Bullion" za tri meseca iznosi 61.000 evra, ondosno 121.000 evra za šest meseci.

Mole se ljudi bez kojih Filip nikada ne bi stigao do Francuske, da i dalje pomognu koliko mogu, kako bi dečak pobedio, a on se trenutno nalazi na pola puta do svoje pobede.

