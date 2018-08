STOTINE HILJADA SRBA BEŽALO, HRVATSKI VOJNICI UBIJALI SVE ŠTO SU STIGLI: Proterano 400.000 Krajišnika, samo se ŠAČICA VRATILA! Niko nije odgovarao za ratne zločine!

Više od 2.000 Srba je ubijeno, dok ih je najmanje 220.000 prognano iz Hrvatske, najviše iz Republike Srpske Krajine, tokom vojno-policijske operacije "Oluja", tog strašnog avgusta 1995. godine. Do danas jedva da se 35.000 prognanika vratilo u Hrvatsku i ostalo na svojim ognjištima.

Ko je imao sreće, u ratnom vihoru i egzodusu stanovništva uspeo je da sačuva svoj život, ali i živote najmilijih. Na traktorima, kamionima, u automobilima i neretko pešice, građani Hrvatske su bežali spasavajući živu glavu, za osobom ostavljajući svi što su tokom života sticali, dok su vojnici i policajci Hrvatske zauzimali i palili Krajinu...

Na godišnjicu "Oluje" Hrvati slave pobedu, dok je za Srbe 4. avgust dan žalosti, datum kad su sistemski prognani sa svojih ognjišta. Nezakonito im je oduzeto oko 42.000 stanova, a vrednost njihove opljačkane i uzurpirane imovine procenjena je na oko 30 milijardi evra. Međutim, njihove nevolje se ni danas, nakon 23 godine od zloglasne "Oluje", ne završavaju.

Od 70.000 povratnika u Hrvatsku svega polovina je tamo ostala, dok se poslednjih godina na jednog povratnika čak pet Srba trajno odseli iz susedne zemlje.

- I danas je mnogo nerešenih problema koji onemogućavaju povratak Srba. Na prvom mestu je procesuiranje pred hrvatskim sudovima bivših pripadnika JNA i Krajišnika. Upravo iz tog razloga, od povratka strahuje 100.000 radno sposobnih ljudi. A Hrvati to vrlo perfidno rade, znaju da to sprečava povratak... Na popisu stanovništva 1991. godine popisano je 582.000 Srba i 106.000 Jugoslovena, a na poslednjem iz 2011. godine popisano je 186.000 Srba. Znači da je za sve ove godine 400.000 Srba nestalo iz Hrvatske! Danas više Srba odlazi iz Hrvatske nego što se u nju vraća. I revitalizacija ustaštva utiče na to da se ljudi ne vraćaju, ali i to što oni koji su tamo ostali u selima, srpski starci, žive bez osnovnih životnih uslova, bez struje, prodavnica, puteva i lekara - kaže Savo Štrbac iz Dokumentarno-informacionog centra "Veritas".



Miodrag Linta

Diskriminacija traje

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže da je odnos Hrvatske države prema srpskim povratnicima i prema proteranima - diskriminatorski.

- Čak i ekonomski razvoj krajiškog područja je u zastoju, Hrvatska ništa ne radi da obnovi taj kraj, da se razvije, da imaju ljudi gde da se vrate. Srbi tamo ne mogu da se zaposle u državnom aparatu, u zdravstvu, prosveti, policiji... Onemogućava se upotreba srpskog jezika i ćirilice, rehabilituje se ustaška ideologija, dok se patriotizam kod nekih meri mržnjom prema Srbima. I kako da se vraćaju? - kaže Linta za Kurir.

foto: Profimedia, Zorana Jevtić

Brojke

1995. godine sprovedena je operacija "Oluja"

4 dana je zvanično trajala "Oluja"

220.000 Srba samo tih dana proterano je iz Hrvatske

2.181 Srbin je ubijen tokom ove vojne akcije

19.171 ljudi iz Hrvatske još ima status izbeglica u Srbiji

379 žrtava "Oluje" je ekshumirano, ali još neidentifikovano

156 grobova sa Srbima još uvek čeka na ekshumaciju

65 odsto stradalih u "Oluji" bili su civili

Problemi koji i danas muče krajiške Srbe:

- procesi i optužbe pred hrvatskim sudovima

- vraćanje imovine i nedostatak kompenzacije za oštećenja

- isplata penzija iz devedestih godina

- isplata dinarske i devizne štednje

- nisu sve kuće obnovoljene

"Oluja"

Udruženi zločinački poduhvat Operacija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine sa ciljem zauzimanja Republike Srpske Krajne. U akciji je učestvovalo 140.000 hrvatskih vojnika, nasuprot 30.000 srpskih.

Knin je zauzet 5. avgusta, a za njim su pala i mnoga druga mesta. Procenjuje se da je u "Oluji" ubijeno između 1.800 - 2.300 Srba. U prvostepenoj presudi hrvatskim gerneralima Ante Gotovini i Mladenu Markaču Međunarodni sud u Hagu, "Oluju" okarakterisao je kao udruženi zločinački poduhvat sa ciljem trajnog i nasilnog proterivanja Srba. Međutim u drugostepenoj presudi oni su oslobođeni optužbi.





Aleksandar Vučić

Pokazali ljubav za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da 4. avgusta prisustvuju pomenu na godišnjicu progona Srba iz Republike Srpske Krajine, tokom hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja" u Bačkoj Palanci.

- Srbi koji su tada izbegli nikad nisu krili svoje srpstvo i za sve ovo vreme, počev od 1995, kada država Srbije nije bila uz njih, pokazali su veliku ljubav prema Srbiji. Žrtvovali su mnogo toga, ali su hteli da budu sa svojim narodom. Te '95-te godine nismo im kao država rekli - dobrodošli, nego smo ih krili i terali. Ti ljudi zaslužuju našu ogromnu zahvalnost, jer su pokazali veliku ljubav prema Srbiji. Njihova deca su uzorni građani Srbije, žive sa svojim narodom i sa gorčinom i setom se sećaju onoga što su prošli, a da tada ni Srbija nije bila uz njih. Mogu da kažem da danas jeste uz njih, kao i na Kosovu - kaže Vučić.

Kurir.rs/Jelena Pronić

Kurir

Autor: Kurir