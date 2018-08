NISU ALBANCI KRIVI ZA KOSOVO! Amfilohije: Dok su muslimanke dovodile decu do ćivota Svetoga Kralja, naši su PLJUVALI PO TOJ SVETINJI!

Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit crnogorsko-primorski izjavio je da su za svo stradanje naroda na Kosovu od vremena Drugog svetskog rata do danas, kao i za trenutnu situaciju u vezi sa Kosovom najviše krivi komunisti na čelu sa Josipom Brozom Titom:



- Komunisti su nakon Drugog svetskog rata zabranili povratak 150.000 prognanih Srba sa Kosova i Metohije, i tada je dobar deo Albanaca iz Albanije doseljen na Kosovo. Onda kada se Broz okrenuo prema zapadu, okrenuo se protiv Staljina, i hteo je Albaniju da privuče sebi da bi je odvojio od Sovjetskog saveza. A onda su komunisti doneli one zakone 1974. sa kojima je Kosmet dobio svojstva republike, ne formalno ali bukvalno jeste – rekao je Mitropolit Amfilohije i istakao da je „svo to nasilje koje je izvršeno na Kosovu od 1981. godine sramota časnog albanskog naroda, ali da su oni podržani od Međunarodne zajednice uspeli da postignu to što su postigli“ i da je mnogo ranije trebalo čitati izveštaje Patrijarha Pavla koje je pisao od 1957. godine kao Episkop raško-prizrenski.



- To što se događa sada, to je plod svega onoga što se događalo od Drugog svetskog rata na ovamo, ali ne toliko od Albanaca nego od naših komunista. Naši su srušili prvu Crkvu u Đakovici. Sad su ovu novu obnovljenu Albanci srušili, ali prvo su je naši rušili - rekao je Mitropolit i evocirao sećanje na studentske dane koje je provodio u Visokim Dečanima:



- Sećam se, bio sam kao student u Dečanima kad su Albanke, muslimanke, dovodile decu i po tri puta se provlačili ispod ćivota Svetoga Kralja u isto vreme kada su naši pljuvali po ćivotu Svetoga Kralja. Tako su se naši komunisti odnosili prema tim svetinjama, prema Pećkoj Patrijaršiji, oduzimali su imovinu. Sve ovo što nam se sada događa je plod onoga što su komunisti sejali. Naši komunisti, komunistička partija i Titoizam su roditelji ovoga stanja koji se danas na Kosovu događa - naglasio je Mitropolit Amfilohije.

