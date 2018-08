TOPLOTNI UDAR KOJI TOPI EVROPU STIŽE U SRBIJU! Evo kada nam nakon hladnog leta stižu nesnosne vrućine!

Suvo i veoma toplo vreme u većem delu Evrope potrajaće još dve do tri nedelje, dok se na Balkanu i području centralnog i istočnog Mediterana očekuje toplo, vlažno i sparno vreme s čestim padavinama.

Pomoćnik direktora za sektor Nacionalnog centra za klimatske promene Goran Pejanović naveo je za agenciju Beta da toplotni talas, koji ovih dana pogađa evropske zemlje, sada neće pogoditi Srbiju, ali da se takvo vreme u Srbiji može očekivati krajem avgusta.

Prognoze mreže regionalnih klimatskih centara Evrope govore da će suvo i veoma toplo vreme u zapadnoj, centralnoj i severnoj Evropi potrajati još dve do tri nedelje, dok se u tom periodu na Balkanu i području centralnog i istočnog Mediterana očekuje toplo, vlažno i sparno vreme s čestim padavinama, naveo je on.

Toplotni talas čine temperature znatno iznad prosečnih vrednosti u trajanju od pet ili više dana uzastopno. Srbija je poslednjih godina doživela više toplotnih talasa, od kojih su najznačajniji bili tokom leta 2003, 2006, 2007, 2012, 2015. i 2017. godine.

Povećana vlažnost vazduha, kakva trenutno postoji u Srbiji, doprinosi povećanju subjektivnog osećaja temperature, kaže Pejanović i dodaje da je tokom juna i jula zbog toga subjektivni osećaj temperature bio viši za šest do osam stepeni, iako je u tom periodu maksimalna temperatura retko bila viša od 30 stepeni.

"Recimo, u periodu od 1. juna do 2. avgusta 2018. godine bilo je 43 dana sa subjektivnim osećajem temperature preko 30 stepeni", naveo je on.

Pejanović je rekao da je, u slučaju da u Srbiji dođe do toplotnog talasa, najvažnije rashlađivati dom, i da je to posebno važno za decu do dve godine, osobe starije od 60 godina i hronične bolesnike.

Potrebno je izbegavati boravak napolju u najtoplijem delu dana i naporne fizičke aktivnosti, izbegavati ostavljanje dece ili kućnih ljubimaca u parkiranim automobilima i nositi laganu i komotnu odeću, kao i unositi dosta tečnosti.

Kurir.rs/Beta

Kurir

Autor: Kurir