POREZNICI ČEKAJU ESTRADNE MENADŽERE: U Srbiji svi pevaju, ko plaća porez!?

Rok do ponedeljka

Estradni menadžeri u Srbiji su prvi na listi za plaćanje poreza, i dužni su da do ponedeljka dostave ugovore o svojim prihodima, objavila je Poreska uprava.

- Po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike, i drugih zabavnih programa, dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom - poručuju iz Poreske uprave. S obzirom na to da je 5. avgust nedelja, poreznici navode kao krajnji rok ponedeljak, 6. avgusta.

Poznati menadžeri koji na estradi rade godinama i imaju svoje firme preko kojih regularno plaćaju porez, složni su da ovaj sektor treba da se "pročešlja" kako bi se obustavio trend "plaćanja na ruke". Zbog takvih, trpi državni budžet, kaže za Kurir producent Maksa Ćatović.

foto: Dragana Udovičić

- Državni budžet bi dobijao milione evra od poreza na estradne prihode koji se ostvaruju preko kafana, svadbi i disko klubova, a na koje se ne plaća porez. Ja bih, da sam im stručni saradnik, to rešio za sedam dana, ali ne mogu javno da otkrivam kako. Treba znati svu problematiku posla. Od 1981. godine ne radim sa domaćim izvođačima, ako ne računamo to što pomažem oko organizacije Gitarijade u Zaječaru i koncert Zdravka Čolića čiju sam pripremu radio prijateljski. I sada da Čola pozove, ja bih radio, jer smo prijatelji do groba, ali tu ne bi bilo zarade - kaže Ćatović i podseća da je organizovao koncerte velikih zvezda kao što su grupa ACDS i Iron Maiden.

foto: Kurir

Estradni menadžer Dragoslav Gane Pecikoza koji trenutno vodi računa o karijerama Aleksandre Radović, Sergeja Ćetkovića i drugih, kaže da porez izmiruje kroz firmu koju ima 20 godina, ali da je nužno uvesti red među one koji to ne rade.

foto: Stefan Jokić

- Ja nemam veze sa tom uredbom. Dobro je da se Poreska uprava angažuje za naplatu. Ima milion pevača, čitava Srbija peva, a menadžer je svako ko ima telefon, tu mora neko da se "uštroji". Svako ko prođe pored restorana, može da pita: "Gazda, je l' ti treba pevač?!". Kod nas postoji Udruženje muzičara, ali ne i Uduženje mendžera, tu je totalna anarhija - kaže Pecikoza za Kurir.

Bane Obradović vlasnik i direktor Melos Estrade i zastupnik muzičara Željka Joksimovića, preko svoje firme redovno plaća porez svake godine prema predviđenoj dinamici.

foto: Printscreen

Mendažer Raka Marić takođe ispunjava građanske dužnosti.

- Obavezno plaćam. Već sam podneo ono što je Poreska tražila - rekao je Marić.

Hapšenje u Sremskoj Kamenici

Utajio 1,7 miliona

Vlasnik muzičke kompanije iz Sremske Kamenice uhapšen je zbog sumnje da je utajio porez u ukupnom iznosu od 7,5 miliona dinara, saopštila je juče Poreska uprava.

Osumnjičeni, čiji inicijali nisu navedeni, tereti se da je izvršio krivična dela poreska utaja i neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit. On se sumnjiči da je od marta 2016. do marta 2018. godine podigao gotovinu u iznosu od 7.524.547 dinara koju je zadržao za lične potrebe, a taj prihod nije prikazao u poreskom bilansu. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir