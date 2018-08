OD SPARINE U SRBIJI NE MOŽE DA SE DIŠE! Danas je potopljen Braničevski okrug, a pogledajte šta nas ČEKA NAREDNIH DANA

Braničevski okrug danas je bio potopljen zbog kiše, ali i izlivanja reke Tisnice, dok je najgore bilo u Žagubici, gde su se ulice pretvorile u reke kojima su plivali potopljeni automobili, a evakuisano je 240 građana. Meteorolozi najavljuje da nam nakon ovih potopa od vikenda sledi pravo leto!

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na obilne padavine s vremenskim nepogodama sa žutim meteoalarmom, a na području Žagubice tokom jutra i prepodneva palo je i do 100 mm kiše po kvadratnom metru, a na Crnom vrhu preko neverovatnih 130 mm kiše. Pripadnici Sektora za vanredne situacije juče su crpeli vodu na više lokacija na teritoriji opštine Žagubica, a voda se na ugroženom području povukla u korito reke Tisnice.

- Usled obilnih padavina koje su zadesile region opštine Žagubica, došlo je do izlivanja reke Tisnice, zbog čega je na snazi vanredna situacija na delu teritorije opštine Žagubica, odnosno za naselja Suvi Do, Izvarica, Ribare, Krepoljin, Vukovac, Milatovac i Jošanicu. Ističemo da nema povređenih niti stradalih građana. Pripadnici Sektora za vanredne situacije spasli su 60 osoba iz ugroženih domaćinstava u koja je ušla voda, dok je upravo završena evakuacija još 240 osoba - rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije Predrag Marić.

Nevreme sa obilnim pljuskovima koja je pre dva dana oko 21 sat zahvatilo Bor izazvalo je velike probleme u rudniku RTB Veliki Krivelj, saopštio je RTB Bor.

Međutim, meteorolozi najavljuju da većina građana sada može da odahne jer nam za vikend napokon počinje pravo leto! Već u petak, ali pre svega od subote i nedelje očekuje nas malo toplije i sunčano vreme, s retkom pojavom kiša, ali i što je najvažnije, bez visoke vlažnosti vazduha i sparine, što je većini građana prethodnih dana zadavalo teškoće. Pljuskovi i grmljavina nas očekuju samo u planinskim predelima, a u narednih sedam dana u većini mesta biće oko 33 stepena. Meteorolog Đorđe Đurić iz "Veder tu ambrela" kaže da od danas počinje stabilizacija vremena.

- Već od petka biće sve više sunčanih intervala, a pljuskovi s grmljavinom nas očekuju samo u planinskim predelima, i to u južnim i zapadnim delovima Srbije, ali i u Sremu. Za vikend sunčano i toplo, s temperaturama od 27 do 33 stepena, a kiša samo na zapadu sporadično. Sve u svemu, počinje leto i daleko lepše vreme nego prethodnih dana - kaže Đurić.





Đorđe Đurić:

Bez sparine, lakše se diše

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurić, od početka sledeće sedmice biće sunčano, a živa u termometru dostizaće čak i 34 podeok.

- Neće biti onih suludih temperatura do 40 stepeni, na vidiku nema tih toplotnih talasa, to sada ostavljamo Španiji i Portugalu. Najvažnije je što neće biti ove sparine zbog koje smo svi poslednjih dana teško disali i kretali se. Temperature nisu bile visoke, ali je bila visoka važnost vazduha, pa je svima subjektivni osećaj bio da su temperature bile mnogo više, od 35 do 40 stepeni. Kombinacija temperatura do 30 stepeni i velike vlage je većini ljudi vrlo teško padala - objašnjava meteorolog.