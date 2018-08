MAJKA MALE NAĐE (2) OPTUŽUJE: Moja ćerka je umrla od morbila zbog nemara lekara!

Moja Nađa je zaražena malim boginjama greškom lekara. Da su doktori reagovali na moje vapaje, ona bi sigurno danas bila živa!



Ovako govori Dragana Petrović, majka dvogodišnje Nađe, koja je u aprilu preminula usled komplikacija izazvanih morbilama. Devojčica zbog autoimune bolesti nije mogla da primi MMR. Dragana planira da podnese tužbu protiv Kliničkog centra Kragujevac i Instituta za majku i dete, gde je Nađa bila na lečenju.

Nađa je 6. januara primljena u KC Kragujevac jer su joj rezultati bili lošiji i planirano je da tri dana ostane u bolnici.

- Bila je imunokompromitovano dete i uvek smo bile u izolaciji. Narednog dana u našu sobu dovode dečaka. Upitala sam dežurnog lekara iz kog razloga je ubačen kod nas, s obzirom na to da Nađa mora da bude u izolaciji, a on je rekao da je ponestalo mesta i da će ubrzo to rešiti. Posle nekog vremena prebacuju nas u drugu sobu, a posle tri dana nas šalju u Institut za majku i dete, a ja saznajem da je taj dečak zaražen morbilima - priseća se Dragana.



Ona smatra da je veliki propust to što su dete sa svim mogućim simptomima morbila stavili u istu sobu s Nađom. Još jedan propust je, priča Dragana, to što u otpusnoj listi nisu naveli da je Nađa bila u kontaktu s morbilima.

- Primljene smo na odeljenje imunologije na Institutu za majku i dete. Prijavila sam da je Nađa imala kontakt s boginjama i bez obzira na to smestili su nas u sobu s četvoro dece. Posle tri dana prebacuju je u drugu sobu. Tad dobija visoku temperaturu. Uporno sam im govorila da je bila u kontaktu s morbilima. Stanje se pogoršavalo. Prestala je da se budi, jede, mokri, samo je disala, i to jedva - priča Dragana:

- Doktorka Aleksandra Minić, kojoj sam pričala da je Nađa loše, bukvalno mi se podsmevala. Nije htela da je prebaci na intenzivnu negu i pričala je da Nađi nije toliko loše. Počela je da krvari iz nosa, usta, otekle su joj ruke, pluća su se napunila vodom.



Nađi su tek posle osam dana visoke temperature uradili test na morbile.

- Kasno je prebačena na intenzivnu negu. Molila sam ih da urade test ranije! Kada sam pitala doktorku hoće li Nađa da pregura ovo, odgovorila mi je: „Bože, kakvo pitanje, normalno da neće ništa da joj se desi.“



Devojčica je, nažalost, preminula u aprilu.

- Da se reagovalo kako treba i ranije, verujem da do ovoga ne bi došlo - uz suze govori majka.

KC Kragujevac NE DAJEMO PODATKE

Pitanja smo uputili Kliničkom centru Kragujevac i Institutu za majku i dete. - U vezi sa slučajem pacijentkinje N. P., KC Kragujevac u obavezi je da poštuje poverljivost podataka iz medicinske dokumentacije, koji spadaju u naročito osetljive podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Potpune informacije o navedenom slučaju dostupne su članovima uže porodice, u skladu sa zakonom - odgovorili su nam iz KC Kragujevac.

