AKO SE POVREDITE U PREVOZU, TAKSIJU, AUTOBUSKOJ STANICI MOŽETE DA UZMETE VELIKE PARE: Evo kako do odštete i koliko ćete dobiti!

Putnik koji doživi nesreću u javnom prevozu, bez obzira na to da li je reč o autobusu, vozu, avionu, tramvaju ili taksi vozilu, ima pravo da naplati odštetu za povrede koje je zadobio, troškove lečenja, pretrpljeni strah, bol...

Kolika će mu nadoknada pripasti zavisi od stepena povreda i od toga koliko je ta nesreća uticala na njegove radne sposobnosti. Najmanja osigurana suma u slučaju trajnog invaliditeta iznosi 16.000 evra, plus 4.000 evra za troškove lečenja, dok je u slučaju smrti putnika 8.000 evra najmanja suma koju može dobiti njegova porodica.

foto: Stefan Jokić

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost u saobraćaju objašnjava da je svaki putnik osiguran od dolaska na autobusku stanicu ili aerodrom, pa sve dok je u neposrednoj blizini prevoznog sredstva iz kojeg je upravo izašao posle završene vožnje.



- Nije važno da li se nalazi u autobusu, tramvaju, trolejbusu, vozu, avionu, taksi vozilu, putnik je osiguran zato što je svaki prevoznik dužan da zaključi ugovor o osiguranju putnika sa nekom osiguravajućom kućom po svom izboru. To osiguranje pokriva i nezgode koje se dogode dok je putnik na autobuskoj stanici sa namerom da putuje, dok je u vozilu i kad izađe iz vozila i nalazi se u neposrednoj blizini, ali je bitno da nesrećan slučaj bude u vezi sa prevozom - kaže Okanović.

foto: Dragana Udovičić

On dodaje da putnik ili članovi porodice smrtno stradalog putnika imaju pravo na dve vrste nadoknade, a rok za podnošenje zahteva za odštetu je tri godine.

- Oštećeni se obraća prevozniku da mu da podatke sa kojim osiguranjem je zaključio polisu, a zatim povređeni putnik ili rodbina poginulog podnosi zahtev za isplatu osigurane sume. Ta suma za smrtni slučaj iznosi najmanje 8.000 evra, a za trajni invaliditet 16.000 evra, plus 4.000 evra za troškove lečenja. To svaki putnik naplati bez obzira na to ko je kriv za nesreću. Drugo, putnik ima pravo da naplati odštetu za pretrpljeni bol, strah, naruženje i gubitak opšte životne aktivnosti i od osiguranja onoga ko je skrivio štetu. Tu se mogu naplatiti sume od 50.000 dinara pa nadalje, ne postoji gornji limit. I rodbina poginulog, osim osigurane sume, ima pravo na odštetu zbog duševnog bola - tvrdi Okanović i naglašava da osiguravajuće kuće isplaćuju osiguranu sumu do milion evra, a sve preko toga mora da plati vlasnik prevoznog sredstva u kome je putnik povređen.



Savet advokata

Prikupiti što više dokaza

Advokat dr Gvozden Grgur upozorava da je jako bitno da povređeni putnik obezbedi što više materijalnih dokaza koji bi kasnije poslužili njegovom advokatu da na najlakši način putem mirnog rešenja spora ili putem tužbe u sudskom postupku dokaže da se putnik zaista i povredio u javnom prevozu.

- Bitno je da putnik sačuva kartu, da, ukoliko je moguće, obavesti policiju, eventualno da uslika prostor gde je povređen i da se što pre javi lekaru ili pozove Hitnu pomoć kako bi mu se konstatovale povrede. Ako ima i svedoke, to je još bolje. To su dokazi koje će oštećenom putniku tražiti svaki advokat da bi krenuo u proceduru naplate materijalne ili nematerijalne štete - kaže Grgur i dodaje da uvek savetuje klijente da tuže vlasnika vozila jer će, ako pokušaju da se nagode, dobiti manje novca nego u sudskom postupku.



Odšteta i za slepe putnike

U javnom prevozu su osigurani svi putnici, pa čak i slepi putnici, koji još uvek nisu platili kartu ili se švercuju.

- Sve što važi za putnike koji su platili kartu, važi i za slepe putnike koji nisu platili kartu, a našli su se u vozilu u trenutku nesreće - kaže Okanović.



Procedura:

Šta kad dođe do nesreće:

- Dolazi Hitna pomoć, koja povređenog prevozi u bolnicu

- Bolnica obaveštava policiju i daje podatke o povređenom putniku

- Policija evidentira podatke o povređenim ili smrtno stradalim putnicima

- Putnik od prevoznika traži podatke kod koje osiguravajuće kuće je osiguran

- Putnik podnosi zahtev osiguravajućoj kući za isplatu osigurane sume

- Veštak medicinske struke procenjuje stepen invaliditeta

- Na osnovu stepena povreda određuje se osigurana suma koja će biti isplaćena oštećenom

- Putnik podnosi drugi zahtev za isplatu odštete osiguravajućoj kući kod koje je osiguran onaj ko je izazvao nesreću

Visina odštete

8.000 evra je najniža odšteta u slučaju smrti putnika

16.000 evra je najmanja odšteta u slučaju potpunog invaliditeta

110.000 do 150.000 dinara može iznositi odšteta za lake telesne povrede

400.000 dinara pa naviše iznosi odšteta za umanjenje opšte životne aktivnosti

Kurir.rs/Slavica Tomčić

Foto:Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir