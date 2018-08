KON TIKI: AVIONOM DO SOLUNA 10. AVGUSTA

Solun nije daleko. Pogotovo ukoliko do Soluna putujete avionom. Let traje nešto malo manje od sat vremena. I još nešto. Po mnogima okolina Soluna je pravo mesto za nezaboravan odmor . Živopisna naselja poput Agija Trijade, odnosno Afitos, Kriopigi, Polihrono, Hanioti, Pefkohori utapaju se u zelenilo oivičeno beskrajnim peščanim plažama s tim i što svako od ovih naselja ima neku svoju osobenost.

Baš u ovom i ovakvom okruženju agencija Kon Tiki je za svoje goste izabrala ono što uistinu vredi svakog uloženog evra. Čak i malo više, jer Halkidiki je tamo gde se dobro letuje s uživanjem i velikom radošću. More je prozračne plave boje s nijansama tirkiza i zelenog spektra. Plaže su uglavnom peščane sa zelenilom šuma i maslinjaka u zaleđu...

Duga šetališta, pitoreskna mesta s fascinantnim južnjačkim šarmom... Prodavnice i taverne, pogled na zalazak sunca. Na urabanizovanim prostorima izgrađeni su hotelski kompleksi. Plaže sa sertifikatom EU kao dokazom koliko je more bistro i čisto .

Kon Tiki Vam nudi i više nego odlične uslove za pre svega, porodični odmor s polaskom 10. avgusta. Reč je o aranžmanima s uračunatim avio-prevozom i smeštajem u pažljivo biranim hotelima odnosno apartmanima.

Jedna od hotela iz ponude je i Santa Beach 4* - Agija Trijadi. Udaljen je 19 km od centra Soluna i 10 km od aerodroma "Makedonija". Poseduje komforne sobe i apartmane, uz kvalitetnu uslugu, udoban prostor sa bazenom, internet. Nadomak hotela se prostire peščana plaža. U standardnoj sobi (dvoje odraslih plus dete do 12 godina) cena aranžmana s uračunatim avio-prevozom je 589 evra po osobi, a za dete do 12 godina samo – 199 evra.

U ponudi je i Kovoiu Holiday Village 3*. Smeštaj je u standardnim sobama . Za dvoje dece (do 6 i 12 godina) Kon Tiki daruje besplatan smeštaj . U ovoj opciji cena porodičnog aranžmana na bazi polupansiona je 1.659 evra.

Postoji i varijanta za one koji ne nameravaju da potroše mnogo novca, a da opet letuju uz veliku radost. Kon Tiki je za njih obezbedio smeštaj u apartmanima Nikiforos 1 i Nikiforos 2, odnosno vilama Pagidas i Akritas.

Nikiforos apartmani u Haniotiju na Halkidikiju su u ovoj priči mala ekskluziva. Činjenica da su u poslednje dve godine ubedljivo najprodavaniji apartmani u ovom delu Grčke dovoljno kazuje sama za sebe. Na srpskom tržištu možete ih iznajmiti samo u KonTiki Travelu. Cena aranžmana sa avio-prevozom, polazak je 10. avgusta, kao i svim transferima je 259 evra. Istu sumu novca izdvojićete i ukoliko se odlučite da leto u istom terminu provedete u vili Pagidas odnosno Akritas – takođe 259 evra po osobi.

