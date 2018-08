HIT U SRBIJI: Penzioneri se navukli na Fejs i Tviter, a evo šta najviše vole da gledaju!

Obilje slobodnog vremena, slaba pokretljivost i učestale besplatne obuke za korišćenje računara doveli su do toga da sve više penzionera koristi internet, da ima profil na društvenim mrežama i igra video-igrice.

Neretko sate i sate provode ispred računara ili na pametnim telefonima, pa su pojedinci čak postali i zavisnici od Fejsbuka ili Tvitera. Vole da gledaju fotografije koje postavljaju njihovi prijatelji, da oni kače svoje, čitaju vesti, preko Skajpa, Vajbera ili Vocapa se čuju s rodbinom u inostranstvu ili udaljenim mestima...

Ali penzioneri, posebno oni stariji od 70 godina, ne barataju kupovinom preko interneta, niti su vični plaćanju računa putem e-bankinga. Ovo drugo možda i izbegavaju - iako bi im to bilo lakše, posebno zimi - jer se lepo ispričaju s pripadnicima svoje generacije dok čekaju u redu u pošti da plate račune.

Dragana Dinić, predsednik Gerontološkog društva Srbije, kaže da se s digitalnim tehnologijama mnogo bolje snalaze pripadnici bebi-bum generacije koji su rođeni pedesetih godina prošlog veka jer su oni pre odlaska u penziju morali da nauče rad na računaru, pošto im je to bilo potrebno za posao.

- Ima mnogo penzionera na društvenim mrežama koji su naučili elementarne stvari, imaju dovoljno vremena, teško se kreću, pa sede ispred ekrana i gledaju šta se dešava, komuniciraju s prijateljima i čitaju vesti besplatno. Neverovatno se prime i na video-igrice. Počeli su da budu i zavisnici od igrica, ali nema ih mnogo - kaže Dinićeva.



Jedan od najstarijih penzionera koji imaju profil na Fejsbuku je i glumac Vlasta Velisavljević (92). Tamo ima čak 1.300 prijatelja.

- Brzo se savlada, bar onaj nivo koji ja koristim. Pomažu mi malo prijatelji, a neki put pomažem i ja njima što se tiče interneta. Uglavnom se oslanjam na Vajber. U toku spremanja predstave "Hamlet" preko interneta smo stalno bili na vezi s dramaturgom koji je bio u Londonu. To je bilo vrlo korisno - kaže Velisavljević.

Boru Drljaču, s obzirom na to da ima 9.366 pratilaca, možemo nazvati uticajnim tviterašom. - Stalno se slikam i stavljam fotografije na Tviter i Fejsbuk. Postavio sam slike s mora i objavili su ih mediji. Moja žena Rada je vična tome, a ja uživam i zabavljam se. Moja pesma "Stari vuk" ima milione pregleda, ali neko drugi uzima pare na tome. Moram da nađem ko je to, ali sve odlažem. Čudim se da me narod tako voli i posle 50 godina - kaže Bora.

Nada Blam:

Fan instagrama

Nada Blam kaže da ima profile na više društvenih mreža, ali najviše koristi Instagram.

- Koristim internet da se informišem, družim s prijateljima iz inostranstva i radi šale. Deca danas mogu da koriste digitalnu tehnologiju, pa što ne bih i ja naučila. Ima dosta penzionera koji koriste Fejsbuk, i to me jako raduje. Ko ne prati vreme, od vremena i strada. Uvek može neko to da zloupotrebi, ali ako bi to pokušao, to bi bio neki haker amater, jer od nas penzionera se ne bi ovajdio.