U SLAVU SPORTSKOG DUHA, IGRE, OPTIMIZMA I RADOSTI ŽIVOTA: Deca lečena od raka osvojila 7 medalja na Dečjim igrama u Moskvi! VI STE NAŠI HEROJI!

Deca lečena od raka iz celog sveta su četiri dana slavila sportski duh, igru i optimizam i zajedno se radovala životu.

Od 2. do 6. avgusta 2018. godine u Moskvi su održane devete po redu Svetske dečje pobedničke igre - sportsko takmičenje, najveće te vrste u svetu, koje okuplja decu lečenu od raka iz celog sveta. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR je po šesti put ove godine omogućilo da i reprezentacija Srbije učestvuje na ovoj posebnoj olimpijadi. Naši hrabri mali heroji vraćaju se na beogradski aerodrom u ponedeljak u 22:10h i donose sedam medalja!



Mladi sportisti iz zemalja širom sveta takmičili su se u šest sportskih disciplina - atletici, stonom tenisu, malom fudbalu, plivanju, šahu i streljaštvu. Trka u invalidskim kolicima i leđno plivanje ponuđeni su kao odvojene discipline, kako bi mogla da učestvuju i deca sa invaliditetom.



NURDOR tim je i ove godine brojao osam učesnika uzrasta od sedam do 16 godina u pratnji volontera.



"U proteklih šest godina više od 50 dece je zahvaljujući NURDOR-u učestvovalo na Svetskim pobedničkim igrama. Svake godine donesu mnogo medalja i vrate se neizmerno srećni i ponosni na svoj tim i sebe. Ovo za njih mnogo znači, mogućnost da predstavljaju svoju zemlju i postižu uspehe, a uz sve to zajedno sa drugarima iz svih delova sveta dele radost i sreću. Oni su svi pravi mali heroji, koji znaju šta znači boriti se u najtežim bitkama i pobeđivati, a gledati ih kako ovde slave život svi zajedno je nešto toliko posebno i snažno da je teško naći reči za takav osećaj", kaže Marija Đurović, roditelj i član NURDOR-a.



NURDOR se zahvaljuje svim prijateljima i donatorima koji su pomogli put u Moskvu: Odeljenju Međunardnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, osiguranju Wiener Städtische a.d.o. Beograd, portalu www.senica.ru i štamparijama Stonicom iz Beograda i ABC Grafika iz Nove Pazove, saopštio je NURDOR.

