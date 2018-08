PAKLENI DANI PRED NAMA! TROPSKI TALAS U SRBIJI DO SLEDEĆE NEDELJE: U sredu do 35 stepeni, zahlađenje ni tokom noći!

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, samo je u planinskim predelima moguća sasvim retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniza temperatura od 15 do 21 C, najviša dnevna od 32 do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura 21 C, najviša dnevna 34 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se narednih dana očekuje sunčano i toplo, s najvišom temperaturom od 31 do 35 C, samo je u planinskim predelima ponegde moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, naročito za vikend.

foto: Zorana Jevtić

U košavskom području duvaće umeren, a na jugu Banata povremeno i jak, jugoistočni vetar koji će u subotu biti u slabljenju.

Sredinom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine uz manji pad temperature.

Cisterne sa vodom

Zbog najavljenih visokih temperatura, Grad Beograd će od danas postaviti cisterne sa vodom za piće u najprometnijim delovima grada.

Vršilac dužnosti sekretara za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima, Darko Glavaš, najavio je da će javna komunalna preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" i "Gradska čistoća" postaviti cisterne u najtoplijem delu dana od 10 do 18 sati.

foto: Nebojša Mandić

Cisterne će biti postavljene na Zelenom vencu, Trgu republike, Trgu Nikole Pašića, kod TC "Ušće", u blizini Opštine Novi Beograd i kod Beogradskog sajma.

Glavaš je dodao da će cisterne biti postavljene do četvrtka, a ukoliko bude bilo neophodno, taj period će biti produžen.

Apelovao je na sugrađane da racionalno troše vodu u najtoplijem delu dana, kako bi cela teriotrija grada bila ravnomerno snabdevena vodom za piće.

"Ceo komunalni sistem Beograda će u vreme najavljenih visokih spoljnih temperatura racionalno koristiti vodu", rekao je Glavaš prenosi Beoinfo.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir