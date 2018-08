TROPSKI DAN PRED NAMA: Danas toplo, temperatura do 35 stepeni! U ovim delovima Srbije mogući pljuskovi

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, samo je u planinskim predelima moguća sasvim retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniza temperatura od 15 do 21 C, najviša dnevna od 32 do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura 21 C, najviša dnevna 34 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se narednih dana očekuje sunčano i toplo, s najvišom temperaturom od 31 do 35 C, samo je u planinskim predelima ponegde moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, naročito za vikend.

U košavskom području duvaće umeren, a na jugu Banata povremeno i jak, jugoistočni vetar koji će u subotu biti u slabljenju. Sredinom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine uz manji pad temperature.

