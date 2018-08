MILOŠ JE NARUČIO RUČAK U RESTORANU KOD ŠIDA: Kad su mu doneli pljeskavicu ŽELUDAC MU SE PREVRNUO (FOTO)

Milošu Beriću (35) iz Erdevika preseo je ručak kad je u utorak, kako tvrdi, u restoranu "Agro Papuk" u selu Kukujevci kod Šida našao najlon kesu u punjenoj pljeskavici!



- Kad sam počeo da sečem hranu, video sam da je nešto čudno. Kad, unutra najlon kesa. Umesto da bude punjena šunkom i kačkavaljem, napunili su je kesom i, da ne poverujete, ćevapima! Sramota! Ja sam pozvao devojku koja mi je donela hranu i pitao hoće li gazda da mi se izvini, ali njemu očigledno ne pada na pamet. On se jako bahato ponaša prema svima, računa da je iznad svih nas, da smo mi niko i ništa i da može da gazi po nama. Zato sam rešio da sve prijavim inspekciji i novinama - kaže Berić.

foto: Čitalac Kurira

Pokušali smo da stupimo u kontakt s vlasnikom "Agro Papuka", ali on juče nije bio u lokalu. Zaposleni su rekli da nemaju ovlašćenje da daju izjave.

foto: Čitalac Kurira

- To verovatno nije istina. Mi smo svi bili druga smena, ne znamo za tako nešto. Daćemo vaš broj gazdi, pa može da se javi - rekli su radnici.

Međutim, do zaključenja broja on se nije javio. A mi objavljujemo račun i fotografije pljeskavice punjene najlon kesom, koje nam je poslao Berić.



(Kurir.rs/Silvija Slamnig)

Kurir

Autor: Kurir