PLEMENITI FRANCUZ ARNO GUJON ODVEO DECU SA KOSOVA NA MORE: Najlepše je kad možemo da im damo ono što im nedostaje - sigurnost, bezbednost i opuštenost

TIVAT - Osnivač francuske humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo i Metohiju" Arno Gujon, koji je sedmi put organizovao letovanje za decu sa KiM, zajedno sa eparhijom raško-prizrenskom, kaže da 42 dece uživa u moru i druženju u Tivtu i da je "najlepše dati im ono što im nedostaje".

"Ovde uživamo, deca su presrećna... Pre nekoliko dana su upoznali more i čari kupanja, neki od njih su i proplivali. Ta dečija radost me ispunjava, kao i svakoga od nas. Mislim da je najlepše kad možemo da damo deci ono što im nedostaje, a to je sigurnost, bezbednost, opuštenost", rekao je Gujon za RTV Gračanica.

Ta deca su sada, kaže, kao i sva druga deca Evrope - na letovanju.

Ove godine, navodi Gujon, kao i prethodnih, 42 dece je doputovalo u Tivat, a dolaze iz različitih sela iz Kosovskog pomoravlja i iz centralnog Kosova.

"Deca su lepo vaspitana, mirna, slušaju, i nikada u ovih sedam godina nijedan problem nismo imali. Svi zaposleni u hotelu obožavaju našu grupu i našu decu", ističe Gujon.

Kako navodi, pored toga što se svakodnevno kupaju i sunčaju, deca imaju i likovne i sportske aktivnosti, te na taj način mogu da se takmiče, da se bolje upoznaju i druže.

"Važno je da upoznaju decu iz drugih sela i enklava, da se na taj način socijalizuju, što je veoma bitno za njihov razvoj", ukazuje on.

U hotelu su za njih organizovali obilazak Boke Kotorske brodom, a imali su i izlet u prelepi rezervat Grahovo, što su, kaže Gujon, organizovali meštani Tivta koji su prepoznali njihovu grupu i izrazili želju da i sami učestvuju u njihovom letovanju.

Gujon najavljuje da će početkom septembra ponovo doći u Gračanicu i na KiM.

"Tada ćemo podeliti školski pribor koji smo prikupili u Francuskoj i takođe ćemo, u saradnji sa eparhijom raško-prizrenskom, otvoriti živinarnik kod Novog Brda", kaže i podseća da je to šesta farma koju otvaraju.

Milovan Simionović, predstavnik eparhije raško-prizrenske, kaže da od osnivanja, kancelarija za dobrotvorni rad eparhije raško-prizrenske najuže saradnjuje sa NVO "Solidarnost za Kosovo", čiji je osnivač i direktor Arno Gujon.

Kako navodi, svake godine eparhija, uz pomoh sveštenika i veroučitelja, po socijalnom kriterijumu, odabere decu koja nikada nisu bila na moru i šalje ih na letovanje.

Mališani su iz devet zabačenih sela Kosovskog pomoravlja i centralnog Kosova - Gornje Kusce, Ugljare, Prilužje, Batuse, Radevo, Lepina, Crkvena Vodica, Dobrotin i Šilovo.

Oni na moru borave od 3. do 10. avgusta, a organizovane su im i ekskurzije i odlazak u manastir Ostrog.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir