SPREMITE SE ZA PAKLENE DANE PRED NAMA: Danas toplo, temperatura do 35 stepeni! Evo gde su mogući pljuskovi!

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, po podne u planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a temperature do 35 stepeni zadržaće se i narednih dana.

Duvaće slab i umeren, u južnom Banatu povremeno i jak, jugoistocni i istočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 16 do 23 C, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće oko 23 C, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 16. avgusta, biće sunčano i toplo s najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni, u planinskim predelima, a u subotu uveče i tokom noći ka nedelji i na severu Srbije, sa retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavinom.

U petak i subotu u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, jugoistočni vetar. Sredinom sledeće nedelje biće promenljivo oblačno sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine uz manji pad temperature.

