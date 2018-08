Život na obali reke: Nov trosoban stan za samo 66 000 EUR

Da li biste želeli da imate pogled na reku iz svog stana? Da budete van gradske gužve, a da vam opet bude blizu prodavnica, vrtić ili pošta? Na samo 14 kilometara od centra Beograda na prestižnoj lokaciji, obali reke Tamiš, nalazi se stambeno poslovni kompleks “Tamiš kapija”.

Kompleks je idealan za sve koji žele da se sklone od urbanog života i više vremena provode u mirnijem naselju okruženi prirodom. U blizini se nalaze sportski objekti, bazeni i teretane. Za one koji vole miran povučeniji život, ali vole da šetaju i da su uvek u pokretu, u blizini su kulturne znamenitosti poput Velike Narodne bašte, ali i manastiri Vojlovica i Bavanište, park prirode Ponjavica i Ivanovačka ada.

“Tamiš kapija” je projektovana na sedam etaža – suteren, prizemlje, četiri sprata i potkrovlje. U suterenu i prizemlju je lociran garažni prostor sa 190 garažnih mesta, dok je ispred samog kompleksa veliki parking za stanare. Tamiš Kapija poseduje različite veličine stanova, od garsonjera sa 30 kvadrata do četvorosobnih stanova od 150 kvadrata. Stanovi su opremljeni italijanskim pločicama prve klase, hrastovim parketom, španskim sanitarijama i sigurnosnim blindiranim vratima italijanske proizvodnje. Visok kvalitet finalne obrade, kao i mogućnost da raspored elemenata prilagodite svojim potrebama, stavlja stanove u “Tamiš kapiji” u sam vrh po iskoristljivosti i udobnosti porodičnog života.

Kompleks Tamiš kapija je idealan za mlade bračne parove sa decom, jer se u blizini nalaze vrtić, osnovna škola, dečija igrališta. Tržni centar Aviv park je udaljen svega 20 minuta hodom. Ukoliko ste student u blizini se nalaze: Fakultet humanističkih nauka, Stomatološki i Pravni fakultet, a do centra Beograda ide prevoz na 15min. Za penzionere koji žele da se sklone iz grada jer u blizini imaju sve potrebno, od marketa, pošte do ambulante. U ponudi su i lokali u prizemlju, za sve one koji budućnost svog biznisa vide u ovom lepom okruženju. Brojne su mogućnosti koje nudi “Tamiš kapija” u kojima već uživaju prvi stanari, a investitor i finansijeri su se potrudili da novim kupcima ponude cene kakve se retko viđaju u aktuelnom trenutku na srpskom tržištu nekretnina.

Cena kvadrata se kreće od 700 evra po metru kvadratnom, a u letnjem periodu određene stanove možete kupiti sa popustom od čak 8% na već oglašene cene. Iskoristite ovu fenomenalnu ponudu tokom leta i obezbedite sebi i svojim najmilijima modernu oazu na obali reke.

Zakažite termin za razgledanje svog novog doma pozivom na 011 35 39 578, više informacija na www.tamiskapija.com.

Tamiš kapija u brojkama

276 stanova nalazi se u kompleksu "Tamiš kapija"

43 hiljade kvadrata neto površina kompleksa

14 kilometara je "Tamiš kapija" udaljena od Beograda

Cena kvadrata se kreće od 700 evra po m²

