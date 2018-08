ŠARČEVIĆ: Hitno gašenje neakreditovanih isturenih odeljenja

BEOGRAD - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja uputilo je dopis svim visokoškolskim ustanovama državnim i privatnim da "hitno" od 1. septembra ugase neakreditovana isturena odeljenja.

Resorni ministar Mladen Ssarčević kaže za Tanjug da je dopis otisao na adrese svih fakulteta i visokih strukovnih skola u Srbiji i državnih i privatnih.

"Već od 1. septembra sve inspekcije biće na terenu ", rekao je ministar za Tanjug i dodao da su predviđene i sankcije za sve one koji to ne učine - za fizička lica od 200.000 dinara, a za pravna lica dva miliona dinara.

"Ako se ogluše, sledeći korak je oduzimanje licence visokoškolskoj ustanovi", naglasio je Šarčević.

Upitan šta će biti sa studentima, on je rekao da će fakulteti morati da ih prebace iz isturenih odeljenja u matična sedišta fakulteta i visokih strukovnih škola.

"Ukoliko ne budu u mogućnosti da studente prebace u matična sedišta biće u obavezi da svima vrate novac, a studentima će biti otvorena vrata drugih fakulteta", naglasio je ministar.

On je dodao da mnogi sebi "olaksavaju život lažnim diplomama", te da se tome mora stati na put.

"Ono sto je država osnovala mora da bude kvalitetno. Od prvog dana sam to rekao i to ću da uradim", zakljucio je on.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir