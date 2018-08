NIKOLA SE OBESIO NA KRUZERU, A SAD SU ISPLIVALE MRAČNE TAJNE RADA NA BRODU! Jezivi detalji koji se kriju iza priča o velikim platama! PROGOVORILI RADNICI

Nikola Arnautović (22) iz Srbije pronađen je početkom sedmice obešen u kabini kruzera "Carnival Fascination". Na brodu je radio kao spasilac na bazenu, a pronađen je na stepeništu kod kabina.

"Nikola se obesio na stepenicama gde ljudi retko prolaze, jer vode prema samo nekoliko kabina. Prvi ga je našao vođa tima, koji je išao prema svojoj kabini. Rekao nam je da u trenutku kada je našao Nikolu da mu je telo već potamnelo", ispričala je Meta Martono, koja radi na kruzeru.

Ona je rekla da je čula da je Nikola nekoliko dana pre samoubistva tražio bolovanje, ali da ga nije dobio.

Nedugo nakon tragedije, javili su se mnogi koji su radili ili još uvek rade na kruzerima. Većina njih otkriva tamnu stranu tog posla, koji privlači mnoge mlade zbog dosta dobre plate, putovanja i upoznavanja novih ljudi. Ali, rad na kruzerima je, kako izgleda prema pričama nekih koji su to probali, vrlo često pravi horor.

Mnogi su tako po komentarima otkrili kako rade i po 18 sati dnevno, da ih šefovi maltretiraju, da nemaju slobodne dane, što ih dovodi do nezadovoljstva i depresije.

"Na kruzerima nemate slobodne dane. Možete eventualno da imate neki slobodan sat, ali meni je alarm stalno bio uključen. Radio sam u sportskoj grupi, nadzirao sam goste koji su se penjali po veštačkoj steni. Iako mi je u ugovoru pisalo da sam zadužen za sportske aktivnosti gostiju, postojao je i deo ugovora u kojem je pisalo “osim sportskih i druge poslove”. Ispostavilo se da sam više puta morao da plešem kao muški striper na disko večerima koje su bile rezervirane samo za dame", ispričao je za Insider jedan od bivši zaposlenih na kruzeru.

Svoje iskustvo opisao je jedan DJ, Elbrad, koji je na kruzerima proveo dve godine.

"Možda najodvratniji deo na kruzerima bila je hrana. Posada ne jede isto što i gosti, a ono što smo jeli teško se moglo nazvati hranom. To je više izgledao kao nešto izvađeno iz smeća. Neki su kuvari imali i svoje tehnike. Stavljali su nešto u hranu kako bi nam stolica bila mekana, jer je lakše prolazila kroz WC", ispričao je Elbrad.

Iako dobar deo njih govori kako su zadovoljni platom, prema svim pokazateljima, plate na kruzerima nisu toliko velike, ponekad su to iznosi koji se mogu zaraditi u nekoj od siromašnijih država, a radnici na kruzeru puno više mogu da zarade od napojnica. Napojnice zavise od gosta do gosta, neki ih tokom celog krstarenja ne daju uopšte, dok ih neki dele stalno. Ali, ni to nije sve.

"Najčešće spavamo po dvoje ili troje u kabini, koje su jako male i uglavnom su to kabine bez prozora. Zidovi između kabina su toliko tanki da čuješ sve što ljudi govore u susednim kabinama, a tuš je od ostatka kabine odvojen zavesom. U ugovoru uopšte nema klauzule o godišnjem odmoru, a ako dobijete otkaz, nemate kome da se žalite. Nemate kome da se obratite, ne možete da se javite nekom direktoru, da se žalite, a vrlo često vam neće dati nikakvo konkretno objašnjenje. Platiće vam avion da se vratite kući i to je kraj priče", ispričao je jedan bivši radnik na kruzeru.

Pre nekoliko godina pojavio se video koji je prikazao kako sto radnika imaju dostupno samo dva tuša i jedan WC, dok ih je u jednoj kabini spavalo šestoro u krevetima na sprat.

Inače, slučajevi poput Nikole Arnautovića nisu retkost. U februaru 2017. godine perač suđa iz Indije takođe je pronađen mrtav u kabini, obešen. Kuvar na kruzeru "Island Princess" obesio se 2016. u svojoj kabini. Bio mu je to prvi posao na kruzeru, a neki od njegovih kolega su tada pričali da je počinio samoubistvo zbog stresa i velikog pritiska svojih nadređenih.

