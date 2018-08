OPREZ! STRŠLJENI UBICE TERORIŠU SRBIJU Stručnjaci upozoravaju: Ne branite se, ne mašite rukama!

Sve više građana se pančino javlja raznim institucijama, pa i medijima, zbog velikog prisustva stršljenova koji su ovog leta velika pretnja za stanovnike Srbije.



Nažalost, svedoci smo da njihovi ubodi za samo nekoliko minuta mogu da ubiju osobu koja je alergična. Stradala su dva čoveka u Srbiji, jedan u Banjaluci... Drastično je, recimo, u opštini Blace, u čiji Dom zdravlja svakodnevno dolaze ljudi da se požale na ubod ovog opakog insekta. Jaku alergijsku reakciju dobio je i jedan tamošnji lekar, koji je u kritičnom stanju prebačen u prokupačku bolnicu.

Ne mahati rukama



- Pojava stršljenova je uobičajena tokom leta. Bilo ih je oduvek, nekih godina ih je manje, a nekih više. Razlog za to je smanjenje broja ptica. Kada se broj ptica smanjuje, tada se broj stršljenova i insekata povećava. Bitno je da se ne paniči u njihovom prisustvu, jer stršljen neće ubosti ako osoba ostane mirna, ali ako krene da pravi nagle pokrete, da mlatara rukama, da pokušava da se odbrani, oni ubadaju. Mirno napuste mesto gde su oni - kaže Budimir Grubić, direktor JKP "Veterina Beograd".



Kada se na jednom mestu primeti više stršljenova sa leglima, građani mogu da pozovu komunalne službe, Zavod za biocide ili privatne stručnjake koji se bave uklanjanjem.



Brza reakcija



U slučaju da već dođe do uboda na mesto uboda stavite hladnu oblogu. Ako ste u prirodi, to može biti i najobičniji kamen rashlađen u vodi, a kod kuće led iz zamrzivača. Do opasnosti dolazi kada se javi anafilatički šok u slučaju alergije. Tada se odmah mora pozvati hitna pomoć kako bi se sprovela antišok terapija koju mogu da izvedu samo medicinski radnici. Oni koji znaju da su alergični, treba uz konsultaciju sa lekarom, uvek sa sobom da nose antihistaminik. Imajte na umu da alergijska reakcija može da se javi i kasnije, nakon osam ili deset sati od ujeda.



Hronologija

Stradali od uboda



- 10. jun preminuo je muškarac iz Banjaluke star 42 godine nakon uboda stršljena

- 11. jul odbornik iz Užica Vladan Marković (43) preminuo je od posledica ujeda roja stršljena

- 12. jul Stanoja Ilića (64) iz Poljanice kod Vranja ubo je stršljen, ali su ga spasli zdravstveni radnici u ambulanti u selu Vlase

- 4. avgust umro je muškarac iz Malog Požarevca posle pet uboda stršljena

- 8. avgust u selu Bistrica kod Nove Varoši su Budimir Živković (52) i njegov sin Mihajlo preživeli napad stotinak stršljenova dok su kosili

Kako napraviti zamku

Spasite se opasnih insekata

- Uzeti plastičnu flašu

- Odseći gornji deo

- Nasuti 0,2 dcl piva

- Dodati dve kašike šećera i dobro izmešati

- Odsečeni deo (levak) staviti u donji deo flaše tako da grlo bude okrenuto ka dnu

- Pričvrstiti delove flaše žicom koja će ujedno biti i drška kojom ćete zamku okačiti o granu

- Ili jednostavnije - Otvorite staklenu flašu "zidarskog" piva od pola litre. Popijte toliko da ostane pri dnu nekih 0,2 dcl. Sipajte unutra dve kašike šećera i polako izmućkajte. Za grlo staklene flaše vežite kanap i okačite je o granu

Broj

veličina insekta

stršljen 2,4 cm

osa 1,4 cm

pcela 1,4 cm

bumbar 1,7 cm

