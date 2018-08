PAŽNJA! TURISTI, OVO MORATE DA ZNATE: Za ove propuste na moru vam VRAĆAJU POLA PARA

Turisti kojima su tokom letovanja u apartmanima društvo pravile bube i mravi imaju pravo da od turističke agencije traže povraćaj polovine uplaćenog novca za aranžman.

Većina putnika ne zna da obeštećenje može da dobije i ako im je odmor preseo zbog buke i prašine sa gradilišta u komšiluku, ako im se zgadio ručak zbog prljavog escajga i stolnjaka u hotelu ili ako su od hotela do plaže, umesto obećanih 200 metara, tabanali pola kilometra.



- U razvijenim zemljama važi "Frankfurtska lista" svih nedostataka na koje putnici mogu da se žale i traže povraćaj novca od turističkih agencija. Ona se primenjuje i kod nas na turističke agencije, članice Jute. Prema toj listi, ako se reklamira vila s bazenom, a bazena nema ili ne radi, turista ima pravo na povraćaj 20 odsto cene aranžmana. Pravo na obeštećenje ima i ako bazen postoji, ali je neuredan. Ako ste platili četvorokrevetni apartman, ne mogu da vas smeste u dvokrevetni - objašnjava Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

On dodaje da pravo na žalbu turisti imaju i ako nisu zadovoljni kvalitetom hrane, ako ne radi kazanče u toaletu, bojler je pokvaren ili u sobi ima buba i mrava.



- Najbitnije je da se nedostaci dokumentuju. Ako ima buba u sobi, treba ih slikati jer je za potrošača lakše kad ima dokaz. Krajnji rok za prijavu propusta organizatoru putovanja je 30 dana od dana završetka usluge. Ako nema odgovora na žalbu, putnik onda može da se obrati turističkoj inspekciji - ističe Nikolić.

S druge strane, Aleksandar Seničić, direktor Jute, kaže da svaki nedostatak na koji se turisti žale mora da se dokaže.



- Obaveza putnika je da problem prijave na licu mesta na destinaciji da bismo mogli da utvrdimo ima li osnova za žalbu. Uvek ima i bizranih žalbi, poput toga da im se vrati novac za kazne za parking, žale se da su im komarci uništili odmor, a ove godine su se žalili da im je zbog kiše i lošeg vremena propao odmor. Sve veći broj putnika pokušava da zloupotrebi svoja prava pozivajući se na usmena obećanja u agenciji - kaže Seničić.

Evo na šta možete da se žalite:

Propust Umanjenje cene

Razlika u smeštaju do 25%

Soba nije s pogledom na more do 10%

Udaljenost od plaže 5-15%

Zagađena plaža ili nemogućnost da se kupate u moru 10-20%

Nedovoljno kuvanih obroka ili nejestiva hrana 5-30% (bajata, hladna hrana)

Nečisti stolovi i pribor za jelo 5-10%

Insekti u sobi 10-50%

Nedostatak klimatizacije u trpezariji 5-10 %

Ako nema bazena ili je neuredan 10-20%

Buka, prašina i radovi do 40%

Neuspeli izleti ili krstarenje 20-30%