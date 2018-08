PO JUTRU SE DAN POZNAJE, SMEŠI NAM SE PAKLENA SUBOTA: Širom Srbije tropski talas i dalje udara, a evo kakav je vikend pred nama

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo dok će posle podne na jugozapadu, a uveče i tokom noći i na severu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti biti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Vladimir Šporčić

Vetar će biti slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju još tokom prepodneva jak, povremeno olujni, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21 stepena, u košavskom području do 24, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena Celzijusova.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura će biti 21, najviša dnevna 31 stepen Cezijusa.

foto: Printscreen/RHMZ

Očekuje se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savetuje osobama sa obolјenjima srca i astmatičarima.

foto: Profimedia

Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti problemi sa snom, razdražlјivost i glavobolјa. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i adekvatna zašita od UV zračenja.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Zorana Jevtić)

