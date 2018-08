RODITELJI, VELIKI OPREZ! OVE POSLASTICE U SEBI IMAJU ADITIV SA OZNAKOM E 407: Fabrički puding i sutlijaš se prodaju i kod nas, a sadrže VEOMA OPASNE SUPSTANCE!

Kupovni pudinzi marke "Kampina" i sutlijaš "Dukat", koji se prodaju u Srbiji i veoma su popularni kod potrošača, sadrže potencijalno kancerogenu supstancu karagenan, koja je na pakovanju označena kao E-407.

Svakodnevnom upotrebom ovih poslastica, koje su veoma praktične i poželjne za poslasticu na brzinu, zbog nezdravog sastojka može doći do ozbiljnih zdravstvenih tegoba poput trovanja, alergija, ali i teškog zapaljenja debelog creva (ulceroznog kolitisa), zatvora, upale crevne sluzokože, ali i raka debelog creva.

Kako prenosi Zaštitnik potrošača, posebno zabrinjava činjenica što je ova poslastica sa raznim dodacima i ukusima jagode, vanile, čokolade, sa čokoladnim mrvicama, mlekom i cimetom sve omiljenija i među najmlađima, pa stručnjaci upozoravaju da roditelji umesto ove brzinske užine svojoj deci naprave sami puding ili sutlijaš ili taj obrok zamene voćem.

Šta izaziva unošenje karagenana? * ulcerozni kolitis

* upalu digestivnog trakta

* zatvor

* karcinom debelog creva

Inače, korišćenje karagenana u formulama za odojčad, uključujući i one kategorije hrane za posebne zdravstvene potrebe, organski ili na neki drugi način, zabranjeno je u EU iz razloga predostrožnosti, ali ne i kod nas.

Istraživanja na eksperimentalnim životinjama pokazala su da razgrađeni produkti karagenana, koji nastaju pod uticajem visoke temperature i kiselina, izazivaju promene gastrointestinalnog trakta, pa mogu dovesti do kancerogenih promena ili uzrokovati nastajanje Kronove bolesti.

Nutricionista Jovana Srejić naglašava da se karagenan nikako ne smeo naći u prehrambenim proizvodima i da ima mnogo više štete nego koristi za ljudski organizam.

"Karagenan se koristi kao zgušnjivač da bi se veštačkim putem dobila gusta masa, baš kao što je ovaj kupovni puding ili sutlijaš. Dodavanjem ovog aditiva u proizvode u kombinaciji sa vodom, mlekom u prahu i brojnim štetnim sastojcima i emulgatorima za ukus i boju dobija se proizvod koji nije preporučljiv za upotrebu. Pihtijasta masa sa jakim pojačivačima daje lažni ukus, pa potrošači misle da zaista jedu puding od čokolade, vanile, jagode ili domaći sutlijaš koji su pravile naše bake", objašnjava Srejićeva i dodaje:

Ima ga svuda Karagenan je aditiv koji se može, osim u pudingu, naći i u drugim namirnicama. Sadrže ga i sladoledi, ali i industrijski džemovi, marmelade i slični voćni namazi. Upotrebljava se i u pekarskim proizvodima, majonezu, bombonama, prelivima, grickalicama...

- Sporna supstanca je polisaharid koji se dobija iz crvenih morskih algi, poznatih kao irska mahovina. Iako su one jestive i zdrave, tehnološkim procesom prerade i mešanjem sa raznim aditivima, pojačivačima mirisa, ukusa i boja, i emulgatorima gube svoje prvobitno dejstvo i postaju štetne! Zato su karagenan, ali i svi ti veštački dodaci veoma opasni i mutageni, a samim tim i kancerogeni. Posebno zabrinjava to što ih konzumiraju sve češće i deca za užinu ili čak i večeru, bilo da se radi o pudingu ili sutlijašu.

Ona savetuje potrošače da biraju što prirodnije i zdravije proizvode.

Sa njom je saglasan i profesor hemije i životne sredine Petar Pfendt. Prema njegovim rečima, karagenan je dozvoljen u granicama najviše do 0,5 odsto u jednom pakovanju, ali se ponekad analizom proizvoda obično utvrdi da je prisustvo sporne supstance mnogo veće.

"Po strukturi, ovaj polisaharid, koji je sličan skrobu i celulozi, podseća na želatin. Zbog svog gelastog svojstva koristi se kao zgušnjivač i emulgator u hrani. Karagenan je pre nekoliko godina zabranjen u dečjoj hrani za evropsko tržište. Zato nije nimalo naivno ako se on zaista nalazi u pudingu i sutlijašu. Pogotovo što zbog štetnosti samog karagenana svakodnevnom upotrebom prvo dolazi do tvrde stolice, zatim do otežanog varenja, bolova u želucu... Pošto je mnogo jak, s vremenom se lepi i za zidove debelog creva, pa se u kasnijim stadijumima pojavljuje zapaljenje sluzokože, ali i karcinom debelog creva", naglašava Pfendt.

