NA HRVATSKOJ GRANICI HAPSE SRPSKE VOZAČE: Kamiondžije na velikim mukama

Hrvatski carinici svakodnevno zaustavljaju srpske prevoznike i pišu im kazne od 2.800 evra s obrazloženjem "neispravnost srbijanske carinske plombe"!



Plaća se odmah, na licu mesta, a onom ko to ne uradi prekršajni sud će novčanu kaznu zameniti merom zatvora. Vozači stradaju ni krivi, ni dužni, jer je plomba carinsko obeležje i ne stavljaju je oni, već Uprava carine Srbije!

Bez obzira na to, kazna koju pišu Hrvati vodi se na osobu koja je bila za volanom, zbog čega potpuno nepravedno vozači ostaju na granici po dva dana, dok ne obezbede novac za plaćanje.



Miloš Blagojević, vlasnik firme "Fleš trak trans", rekao je za Kurir u sredu da je više njegovih vozača imalo problem na granici zbog plombe.



- Carinici terete vozača, a ne firmu, i ti ljudi su u velikom problemu, ostaju na granici po nekoliko dana. Privedeni su kao kriminalci, drže ih na carini među švercerima, ne daju im ni da se istuširaju na vrućini od 30 stepeni. Sudija iz Vukovara me je zvala i bukvalno me je molila da platimo. Strašno je što se terete ogromnim kaznama, umesto da vrate vozilo nazad ako smatraju da je ta plomba neodgovarajuća - kaže Blagojević i dodaje da se ovo dešava na graničnom prelazu Bajakovo i da carinici ni na šta drugo nisu imali primedbe, ali da su vozači i vozila zadržani.

foto: Uprava carina Srbije



Iz Uprave carine Srbije kažu za Kurir da su upoznati s žalbama vozača.



- Sve pristigle žalbe razmatraju se vrlo temeljno i u toku su provere neiskorišćenih plombi kako bi se ustanovilo da li je reč o mogućoj zloupotrebi. Carinska plomba služi kao vrsta obezbeđenja da do otvaranja tovara neće doći dok on ne stigne na krajnje odredište. Plombu na tovarni deo kamiona postavljaju isključivo carinici, koji su dužni da provere da li je čvrsto zatvorena i o tome sačinjavaju zapisnik. Mi imamo saznanja i o slučajevima kada, nakon nadležnosti carinskih organa, neko zbog pokušaja zloupotrebe nasilno otvori mehanizam i tada on više nije u prvobitnom stanju.



Iz Carinskog ureda Osijek do zaključenja broja nismo dobili odgovore.



foto: Printscreen

Činjenice

Šta Hrvati zameraju i kako kažnjavaju

- carinska plomba je neispravna jer se može izvući iz mehanizma za blokiranje bez oštećenja i ponovo vratiti u mehanizam za blokiranje

- time je omogućen pristup teretnom prostoru bez oštećenja carinske plombe

- zbog toga se vozač kažnjava sa 21.000 kuna, odnosno 2.824 evra

- okrivljeni je dužan da kaznu plati odmah na račun Carinskog ureda Osijek ili će je prekršajni sud zameniti kaznom zatvora

- ako okrivljeni uplati dve trećine izrečene novčane kazne u predviđenom roku, smatraće se da je novčana kazna plaćena u celosti

Kurir.rs/ Silvija Slamnig

Kurir

Autor: Kurir