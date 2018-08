GORIVO OPET POSKUPELO: Nafta u svetu pojeftinila, dinar se dobro drži, ali kod nas cena ide naviše

Iako je sirova nafta na svetskim berzama pojeftinila za nekoliko dolara po barelu u poslednjih mesec dana (9. jula - 73,94, a 9. avgusta 71,68), a dinar se i dalje dobro drži, cene goriva na našim pumpama, umesto da idu naniže, porasle su za nekoliko procenata.

Tako je u petak, u odnosu na pre mesec dana, cena benzina od 95 oktana bila veća za 1,2 do 2 dinara po litru (u zavisnosti ne samo od kompanije već i od pumpe do pumpe), pa se tako u petak litar ovog goriva prodavao između 154,2 do 154,9 dinara po litru na pumpama u Beogradu dok je na pojedinim benzinskim stanicama duž auto-puta bio i skuplji.

Cena evrodizela je nešto manje uzletela. U proseku za 1 do 1,5 dinara, pa je tako ovo gorivo u petak prodavano po ceni od 163,4 do 163,9 dinara po litru.

I aditivima obogaćena goriva, ili ona sa većim oktanskim vrednostima, u petak su bila za dinar skuplja u odnosu na početak jula.

- Cene jesu nešto više - kaže Bora Tatić, zamenik predsednika Udruženja privatnih benzinskih stanica Srbije - ali to je rezultat rasta cena u periodu od pre mesec i više dana.

On tvrdi i da će, kada se ukalkulišu trenutne niže cene sirove nafte na svetskim berzama, doći do pada cena i goriva na našim pumpama.

I vozači koji za pogon svojih vozila koriste auto-plin (TNG) poslednjih dana su "obradovani" novim, višim cenovnicima.

Tako je litar TNG poskupeo, na pojedinim punionicama i za 3,5 dinara, pa se u petak prodavao i za 78 dinara. Ovog leta je izostalo takozvano sezonsko pojeftinjenje jer je TNG zbog odnosa smeše propana i butana uvek leti jeftiniji nego zimi.

- TNG je gorivo koje veoma brzo reaguje na tržišne uslove u regionu i okruženju - objašnjava Tatić. - Ogroman procenat ovog goriva se uvozi i na njega, pored cena osnovne sirovine, znatno utiče i potražnja. Kada je veća, kao što je sada slučaj, raste i cena.

U Srbiji od 1. januara 2011. cene goriva na pumpama ne određuje država već se formiraju tržišno. Mnogi vozači su uvereni da bi cene bile niže da se "pita" država.

- Uvek je bolje kada tržište određuje cene - kaže Tatić, - Država i sada, kroz akcize, može da utiče na cenu goriva. Budite sigurni da bi, ukoliko bi barel poskupeo na 100 i više dolara, država snizila akcize.

