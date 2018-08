UŽASNA PROGNOZA, A NIJE VREMENSKA! Oni nam kvare celo leto, A BIĆE JOŠ GORE I BIĆE IH SVE VIŠE! Ovo je razlog!

Ako je verovati trenutnim prognozama meteorologa, ove godine nas neće mimoići miholjsko leto, a sve ove prilike i neprilike i te kako pogoduju razmnožavanju komaraca, što može da utiče i na širenje groznice Zapadnog Nila.



Suvo vreme s visokim temperaturama, kakvo nas očekuje maltene do kraja septembra, odgovara razvoju larvi komaraca koje su se namnožile tokom kišnih dana.

Epidemiolog Zoran Radovanović objašnjava za Kurir da temperatura i vlažnost vazduha određuju kada će se kućni komarci povući u skloništa radi prezimljavanja.



- Do tada će proći bar dva meseca, ali će već za mesec dana broj komaraca početi da se smanjuje. Tako obično biva, a odstupanja zavise od klimatskih varijacija. Kada je reč o virusu Zapadnog Nila, važno je znati da četvoro od petoro zaraženih nemaju nikakve smetnje i takve osobe su trajno zaštićene od obolevanja. Ta peta osoba dobija blage simptome, nalik gripu, dok jedna od 150 zaraženih dobija tešku kliničku sliku jer virus udara na centralni nervni sistem, što može biti opasno po život. Ta upala moždanih ovojnica i mozga po pravilu pogađa starije ljude koji već imaju neku hroničnu bolest - kaže Radovanović.

Prema rečima epidemiologa, veoma važno je otkrivanje legla zaraženih komaraca, praćeno ciljanim zaprašivanjem, ali i građani bi trebalo da se zaštite.



- To se kod nas redovno sprovodi, jer bi situacija bila mnogo gora da se ne sprovodi. Preduzete mere sprečavaju da epidemiološka situacija ne bude van kontrole, ali nemoguće je uništiti sve komarce. U gradskim područjima zdravstvene vlasti nas štite u okviru mogućnosti, ali moramo i sami da se čuvamo. To znači da izbegavamo da budemo na otvorenom u vreme kada su prenosioci zaraze, domaći komarci, najaktivniji, a to je po zalasku sunca i pred zoru. Ako moramo u to doba da budemo napolju, valja da imamo duge, široke rukave i nogavice, jer je ubod moguć ako je tkanina pripijena uz kožu. To jeste neprijatno na ovim vrućinama, ali je alternativa da se ne izlazi - kaže Radovanović i dodaje da mogu da se koriste električni aparati koje sprže komarce, ali zato savetuje da se razna hemijska sredstva izbegavaju, jer njihovo udisanje može da bude štetno po ljude.

U Srbiji je dosad od posledica zaraze virusom Zapadnog Nila umrlo devet osoba, a zaražene su najmanje 102, podaci su Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Pazite se na letovanju

U čak 25 regiona u Grčkoj zaraženi komarci U Grčkoj su dosad tri osobe umrle od posledica groznice Zapadnog Nila, dok je 60 osoba zaraženo. Zdravstveni zvaničnici su ove nedelje registrovali 17 novoobolelih. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je u četvrtak da su tri osobe, sve starije od 70 godina, umrle ove nedelje od tog virusa, objavio je portal Katimerini. Grčki zvaničnici naveli su da su zaraženi komarci registrovani u 25 opština širom zemlje, većinom u regionu Atike i Makedonije.

Brojke

9 ljudi umrlo ove godine od virusa Zapadnog Nila

102 osobe zaražene

1 od 150 obolelih dobije tešku kliničku sliku bolesti

