NA BATROVCIMA SE ČEKA 3 SATA: Evo na kojim je prelazima najveća gužva

Gužve na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, na izlazu iz Srbije smanjuju se i čekanja traju do tri sata.

Na ulazu u Srbiju na Batrovcima vozila se zadržavaju od 30 do 60 minuta, navela je Marija Krivokuća iz AMS S za agenciju Tanjug.

Krivokuća je dodala da se prema kamerama vidi da je međuprostor između Srbije i Hrvatske pun što produžava zadržavanja, ali koja su mnogo kraća nego juče.

Na Batrovcima su juče posle podne bile kolone dugačke i do šest kilometara, a za prelaz gradnice bilo je potrebno i do sedam sati. Na prelazu Bački vinogradi čeka se oko 90 minuta, na Gradini na ulazi i izlazu iz Srbije zadržavanja su od 30 do 60 minuta, na Preševu do 60 minuta, rekla je Krivokuća i dodala da na prelazu Kotroman sa Bosnom i Hercegovinom vozila čekaju do 90 minuta.

U Šidu se čeka od 60 do 90 minuta na izlazu iz zemlje, a na prelazu Bački breg do jedan sat, rekla je ona. Na ostalim prelazima vreme čekanja je do trideset minuta, rekla je Krivokuća.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir