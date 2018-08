DRVOSEČA IZ NOVOG SELA PAO NA MOTORNU TESTERU! Povrede su bile tolike da su mu se VIDELI UNUTRAŠNJI ORGANI! Tako ranjen pešačio je nekoliko kilometara... I pored svega LEKARI SU MU SPASLI ŽIVOT

S. Đ. (56) iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje, u petak se povredio u šumi iznad varošice Ušće dok je sekao drva, tako što je pao na uključenu motornu testeru koja je ušla unutar tela, tik pored srca i isekla ga sa strane.

Tako ranjen pešačio je nekoliko kilometara kroz šumu, a onda je autom odvezen do Ušća, odakle su ga prebacili u kraljevačku bolnicu.

Samo zahvaljujući uigranom timu sastavljenom od, u tom trenutku najboljih hirurga u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu, S. Đ. je danas živ.

I čak više nije ni na aparatima.

Ovaj drvoseča se u petak nalazio u šumi iznad Ušća. Motornom testerom je sekao stabla, ali se onda u deliću sekunde, okliznuo i bukvalno "nasadio" grudima na motornu testeru koju je uključenu držao u drugoj ruci. Ona mu je otvorila grudni koš odmah ispod srca i isekla ga levom stranom.

"Presekao je plućnu i srčanu maramicu i povredio srčani mišić. Tako isečen je sišao do Ušća, a za to mu je trebalo sigurno dva sata. Prevezli su ga do bolnice u Kraljevu i odmah je stavljen na operacioni sto. Ali, radilo se o veoma teškoj povredi u blizini srca, sa kojom se veoma retko susrećemo u našoj bolnici", priča Zvonimir Veselinović, načelnik hirurgije u Kraljevu.

S. Đ. je do Kraljeva već bio izgubio poprilično krvi, ali sreća je bila da testera nije presekla magistralni krvni sud.

Koliko je bilo opasno, govori činjenica da je grudni koš bio toliko isečen da su mu se videli unutrašnji organi. S obzirom na to da se tako teške operacije ne rade u Kraljevu, okupljen je najbolji tim hirurga i ovaj muškarac je operisan u Kraljevu.

"U trenutku kada smo ga stavili na sto, nismo znali šta je sve oštećeno. Bila bi strašna greška da je pacijent umro na putu do KBC u Kragujevcu. Povrede srca se jako retko operišu u kraljevačkoj bolnici, ali to je bila naša obaveza. Operacija je trajala oko dva sata, a kompletno medicinsko osoblje u operacionoj sali je radilo maksimalno skoncentrisano da bi ga spasili. I uspeli smo", priča Veselinović.

Kako smo saznali u Ušću, S. Đ. je kao drvoseča radio tog dana u šumi. Nije poznato kako se isekao, ali je neverovatna situacija da je čovek sve vreme bio svestan.

"Videlo se da se radi o prekaljenom radniku, sposobnom za teške uslove rada. To ga je i održalo da ne padne, i da stigne do naše ambulante. Rekao nam je da 2-3 kilometra pešačio sam kroz šumu, pa tek onda stigao do auta i čoveka koji ga je prevezao do Ušća. Imao je ranu dužine dvadeset centimetara široke oko tri centimetra. Čak je i deo rebra isekao. Toliko je bila otvorena da se videlo kako radi plućno krilo dok diše. Slika koja se veoma retko viđa. Brzo smo ga pripremili za sanitet i poslali u Kraljevo", priča Dragoslav Dugalić, šef ambulante u Ušću.

Kurir.rs/Blic/Nead Božović/Foto: Shutterstock

Kurir

Autor: Kurir