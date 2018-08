POČELA KONTROLA MOSTOVA U SRBIJI: Najugroženiji oni na Moravi, Gazela, Pančevac i Beška prioriteti

Od 4.000 mostova, koliko ih je upisano u katastar mostova u Srbiji, bezbednosno su najkritičniji mostovi na Velikoj Moravi jer su neplanskim vađenjem šljunka mnogim mostovima potkopani stubovi, tvrdi za Kurir Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije.



- Stručnjaci kažu da su najkritičniji mostovi na Moravi i njih bi posebno trebalo proveriti. Tu spadaju i železnički mostovi koji idu prema Jagodini i tom delu Srbije u slivu Morave. Ima i mostova koji nisu za upotrebu, ali oni nisu na magistralnim pravcima i manje su opterećeni. Njih treba sanirati ili uraditi nove. U mnogim slučajevima je jeftinije izgraditi nov nego sanirati stari most - ističe Rodić za Kurir.

foto: PrintScreen

On očekuje da će vanredna kontrola bezbednosti mostova dužih od 100 metara, koja je najavljena iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), biti usmerena na najprometnije mostove u Beogradu i Vojvodini.



- Verovatno će proveriti sve kapitalne mostove koji su pravljeni na velikim magistralnim putevima na Koridoru 10, na Ibarskoj magistrali i mostove na pruzi Beograd-Bar, koji su najopterećeniji, Pančevački, Gazelu, Most na Adi, Most Sloboda u Novom Sadu. U inspekciji već znaju u kakvom su stanju mostovi i, kad ih provere, odrediće prioritete za sanaciju. Pančevački most je saniran, ostale su još prilazne rampe, tako da je on siguran. Svi mostovi na kapitalnim pravcima su bezbedni za saobraćaj i u funkciji su - ističe Rodić.

On je istakao da je most Gazela bio ozbiljno oštećen, ali je posle saniranja bezbedan.



- Javile su se poprečne pukotine i mogao je da se sruši jer se čelik od koga je napravljen listao. Ali sada je bezbedan - naglašava Rodić.

Zoran Drobnjak, direktor JP "Putevi Srbije", koje je zaduženo za održavanje i sanaciju mostova na auto-putevima i regionalnim putevima, za Kurir kaže da se svi mostovi detaljno kontrolišu dva puta godišnje.



- Kontrolišemo 3.268 mostova. Neki su dobri, neki treba da se rade. Svake godine uradimo po 20-30 mostova. Dva puta godišnje se proverava svaki most. Tamo gde se vadi šljunak, mi pratimo i, ako treba, reagujemo. Ako se malo otkopa stub, neće most da padne. Zato i služe kontrole. Kad su poplave, dodatno kontrolišemo mostove - ističe Drobnjak.



Ministarstvo: Gazela, Pančevac i Beška prioriteti

U MGSI potvrđuju da će vanredna kontrola prvo obuhvatiti najfrekventnije mostove u zemlji: Gazelu, Pančevački most u Beogradu i stari most kod Beške preko Dunava na auto-putu Beograd-Subotica.

- Vanredni inspekcijski nadzor nad svim mostovima u Srbiji dužim od 100 metara sprovešće nadležna Republička građevinska inspekcija. U ovom poslu tim republičkih građevinskih inspektora imaće podršku i pomoć stručnjaka iz preduzeća "Putevi Srbije", "Infrastrukture Železnica Srbije", Zavoda za veštačenje, profesora Građevinskog fakulteta i predstavnika nadležnog ministarstva - kažu u MGSI i dodaju da će vanredni inspekcijski nadzor obuhvatiti kako građevinsku, tako i proveru prateće dokumentacije.



U Šumadiji stanje dobro

Stanje mostova u Kragujevcu je dobro zahvaljujući tome što su relativno novi, a oni drugi su nedavno rekonstruisani. U najgorem stanju je nadvožnjak kod nekadašnjeg mesnog kombinata "Crvena zvezda", gde se i golim okom vide oštećenja, kao i pešački most Ćivtina ćuprija u centru Kragujevca, čija se rekonstrukcija očekuje. Izrazito kritičan most u opštini Knić je most preko koga se odvija međugradski saobraćaj Knić - Gornji Milanovac. Jedan od najznačajnijih mostova u Šumadijskom okrugu preko Gružanskog jezera je u dobrom stanju i renoviran je pre dve godine. U opštini Aranđelovac u poslednjim poplavama i nevremenu uništeno je ukupno šest mostova, ali je izrada dokumentacije za njihovu rekonstrukciju u toku.

D. I.



Tvrđavski i Železnički moraju na remont

Od pedesetak mostova, koliko postoji u Nišu i okolini, rekonstrukcija je, prema mišljenju stručnjaka, potrebna Tvrđavskom i Železničkom mostu, koji se nalaze u centru Niša. Tvrđavski most je zatvoren za saobraćaj prošle godine sa obrazloženjem da je korisnije da služi kao pešačka zona, iako je pre zatvaranja četiri puta rekonstruisan u delovima. Most je žila kucavica za saobraćaj s leve na desnu obalu Nišave i obrnuto. Nadzorni organ Direkcije za izgradnju grada Niša Dragan Dimitrijević kaže da se svake pete godine mostovi ocenjuju da li su bezbedni ili ne.

- Mostovi se ocenjuju radi bezbednosti i za sada nemamo problema sa statikom mosta ili nekim većim oštećenjima da bismo morali da ga zatvorimo za saobraćaj. Evidentiramo i probleme kao što su rupe na kolovozima, zapušena ili oštećena kanalizacija, dotrajali slivnici, a pogotovu ako je nakon nekog saobraćajnog udesa iskrivljen neki stub i slično - priča Dimitrijević.

M. S.



Most na Toplici pun rupa

Glavni most na reci Toplici u centru Prokuplja, posebno na pešačkim stazama, prepun je rupa, svetlo na njemu ne radi više od godinu dana, a spada u najprometniju saobraćajnicu. Ipak, u prokupačkoj opštini kažu za Kurir da on nije proveravan jer je kraći od 100 metara.

- Ovaj most ne podleže naredbi koju je ministarka Mihajlović naložila jer je kraći od sto metara. Ipak, on je u solidnom stanju - tvrde u prokupačkoj opštini.

Iako je više puta most krpljen, nakon svake zime na trotoaru mosta pojave se rupe kroz koje se bukvalno vidi reka. U lošem stanju je i kolovoz. Pre godinu dana zbog krađe kablova presečeno je osvetljenje i još uvek nije postavljeno novo. Ovaj most na putu do škole koriste i sva deca iz najvećeg naselja Garić.

B. R.

(Kurir.rs/Slavica Tomčić Foto: Jelena Obradović)

Kurir

Autor: Kurir