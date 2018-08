POLICIJA O ZATVARANJU KAMPA NA ZLATIBORU: Ne dozvoljavamo zloupotrebu dece!

Omladinski patriotski kamp na Zlatiboru, u kome su deca i mladi uzrasta od 10 do 24 godine u uniformama obučavani da pucaju iz pištolja i pušaka, ali i u drugim vojnim veštinama, a koji je izazvao pravu buru u regionu i srpskoj javnosti, zatvoren je u četvrtak uveče.

Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da kamp na Zlatiboru više ne postoji i objasnio da je dao nalog za njegovo raspuštanje zbog moguće zloupotrebe dece i uznemiravanja javnosti.



- Prioritet je bio da deca budu bezbedna i da se bezbedno vrate kućama, što je i učinjeno. U ovom trenutku u toku su završne faze rasklapanja tog kampa, tako da on više ne postoji - kazao je Stefanović.

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) saopštila je da podržava akciju MUP i da je uključivanje dece u kampove na kojima prolaze vojničku obuku predstavlja grubo kršenje Konvencije o pravima deteta i zloupotrebu, kao i da je daleko od najboljeg interesa dece.



- Našoj deci su potrebni kampovi u prirodi, prilika da se druže s vršnjacima i da uče o drugim kulturama, toleranciji, solidarnosti, istoriji. U isto vreme, sve je to nespojivo sa delom kampa koji se praktično bavi pripremom dece za učešće u oružanim sukobima. Podsećamo da je država Srbija potpisnica Opcionog protokola, uz Konvenciju o pravima deteta, o učešću dece u oružanim sukobima. Ovim protokolom se osuđuje: regrutacija, obučavanje i iskorišćavanje, unutar i izvan državnih granica, dece u neprijateljstvima od oružanih grupa koje nisu oružane snage države i priznajući odgovornost onih koji regrutuju, obučavaju i koriste decu u ove svrhe - saopšteno je iz MODS.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ono što se dešavalo na Zlatiboru, odnosno kamp u kojem su deca imala vojnu obuku, nije Srbija budućnosti i poručio da takve stvari država neće tolerisati.



- Nama to kao zemlji nije potrebno. Ma kako to bilo nekome nepopularno da čuje - to nije Srbija budućnosti i to nije Srbija kakvom želimo da se ponosimo. Reč je o dobroj deci koja treba da uče, rade, da sutra budu i dobri vojnici, ali zna se kada je vreme za vojsku, za učenje, za školovanje, za neke druge stvari... Molim roditelje da razumeju da uniforme nisu za decu - poručio je Vučić.

Da podsetimo, na video-snimku, koji je objavio jedan ruski portal, vide se deca i mladi obučeni u vojne maskirne uniforme kako marširaju kroz šumu i spavaju u šatorima, a navodi se da su kamp organizovale "srpske i ruske veteranske i patriotske snage". U "Prvom omladinskom patriotskom kampu - Zlatibor 2018", koji je napravljen po uzoru na takve kampove u Rusiji i trebalo je da traje od 9. do 18. avgusta, deca su učila da rukuju pištoljem, puškom i eksplozivima, da gađaju snajperom, kako da koriste borilačke veštine, kako da se brane nožem, a učila su i o protivpožarnoj zaštiti i prvoj pomoći. Organizator kampa i predsednik Udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije Željko Vukelić juče nije odgovarao na pozive novinara Kurira.

Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina

Upali bez ikakvog pisanog naloga

Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina koja je izdala dozvolu za kamp, izjavio je da su se "zapadne sluge uplašile 30 dece od 10 do 20 godina, koja su se družila i nisu nikog ugrožavala plastičnim kineskim puškama i boravkom u prirodi".



- Zdrava Srbija (ZS) obaveštava tužilaštvo i sve građane Srbije da je, uzurpirajući ingerencije ministra unutrašnjih poslova, organizovani zaverenički klan, koga čine Čedomir Jovanović, Nebojša Krstić i Jelena Milić, pokušao da izvrši državni udar. Policajci su oko 22 časa upali u kamp i bez ikakvog pisanog naloga, samo uz usmeno obrazloženje "javljeno nam iz Beograda", naredili da se kamp rasformira, a deca napuste Zlatibor. Čemu 20 policajaca u kasne sate da maltretiraju decu i instruktore kao kakve najveće teroriste? Ne zna se kome je bilo neprijatnije, policiji ili deci. Hvala bogu, deca su dobro, ako se ne računa stres koji su preživela od sila represije vlastite države, a opština Čajetina im je organizovala prevoz do njihovih domova - objavio je Stamatović na društvenim mrežama, naglašavajući da su u pitanju bile plastične kineske puške i da su se deca u kampu učila samoodbrani, a ne vršnjačkom nasilju.

Samo ruski i srpski, engleski bio zabranjen Instruktori veština koje su se učile u kampu su, između ostalih, bili i ruski veterani iz Udruženja E. N. O. T. korpus, koje je osnovano 2014. godine nakon sukoba u Ukrajini, a svakog dana od sedam ujutru do 19 časova deca su imala vojnu obuku, dok su se zatim do 22 časa držale "patriotske lekcije iz srpsko-ruske istorije". Kamp je ove godine pohađalo 34 dečaka i 10 devojčica, od kojih je najmlađe dete imalo 10, a najstarije 24 godine. Polaznicima i instruktorima je bilo zabranjeno da među sobom pričaju na engleskom jeziku, već samo na ruskom i srpskom. Cilj je bio da se sporazumevaju na maternjim, bratskim jezicima.

Brojke

34 dečaka je bilo tokom obuke u kampu na Zlatiboru

10 devojčica je bilo tokom obuke u kampu na Zlatiboru

8 dana trajala je ovogodišnja obuka u kampu, kada su ga zatvoril

