OPTUŽIO MUP ZBOG NEOVLAŠĆENOG PRIKUPLJANJA PODATAKA: Šabić podneo krivičnu prijavu zbog Šaćirija i Behramija

Poverenik Rodoljub Šabić podneo je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu zbog sumnje da u radnjama jednog ili više službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova postoje elementi krivičnog dela neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka u slučaju dvojice švajcarskih fudbalera albanskog porekla, rođenih u Srbiji.

foto: EPA

Kako se navodi, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ranije je pokrenuo postupak nadzora zbog toga što su se u pojedinim medijima pojavili izvod iz matične knjige rođenih za Džerdana Šaćirija izdat u Vranju, kao i izvod i uverenje o državljanstvu za Valjona Behramija, koji su izdati u Kraljevu, svi datirani za 21. jun 2018. godine.

Gradske uprave Vranja i Kraljeva obavestili su Poverenika da su navedena dokumenta izdale Policijskoj upravi za Gnjilane izmeštenoj u Vranju i Policijskoj upravi za Kosovsku Mitrovicu izmeštenoj u Kraljevu, na osnovu njihovih službenih zahteva.

Poverenik, imajući u vidu obim ovlašćenja u odnosu na medije, kao i garancije tajnosti novinarskih izvora nije sprovodio postupak prema medijima, ali je pokrenuo postupak nadzora prema MUP-u i zatražio izjašnjenje o tome da li je MUP dostavio medijima ta dokumenta, te po kom osnovu je vršio obradu podataka o ličnosti.

foto: EPA

I pored proteka roka i urgencije Poverenik nije primio odgovor MUP-a.

On je podsetio da zakon predviđa ko i na koji način može da traži izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu.

"Ne ulazeći, do izjašnjenja MUP-a, u to da li je uopšte postojao i kakav osnov za obradu podataka u ovom slučaju, sasvim je izvesno da se redistribucija tih podataka radi obezbeđenja 'pikantnih' tema tabloidnim ili drugim medijima nikako ne može dovesti u sklad sa zakonom, odnosno da predstavlja grubu zloupotrebu ovlašćenja, te da sve navedene okolnosti ukazuju na osnovanu sumnju da u radnjama jednog ili više NN službenih lica MUP-a postoje svi elementi krivičnog dela neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka, za koje delo je službenom licu u vršenju službe zaprećena kazna do tri godine zatvora", dodaje se u saopštenju poverenika.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir