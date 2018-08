MADE IN KOSOVO USRED BEOGRADA: Etiketa nepriznate države osvanula u prestoničkom izlogu

BEOGRAD - Gledamo da na obući ne pišemo ništa osim naziva firme, ako je već problem da stoji "mejd in Kosovo". Ali na terminalima, kada to šaljemo za Srbiju, i u papirima piše da je obuća proizvedena u Republici Kosovo. Do sada nam niko nije pravio problem, mada nemam izveštaj za poslednji mesec - kaže Nusret Gaši, vlasnik firme koja proizvodi obuću u Uroševcu.

Novosti pišu da mu niko dosad nije pravio problem zbog prodaje njegovih cipela u centru Beograda, a na čijim deklaracijama stoji "mejd in Kosovo".

- To ne znači da odsad neće. Ne možemo da kažemo da pravimo u Kini kad pravimo na Kosovu tu obuću - govori Gaši i dodaje da su uvek tako pisali.

Ženska, muška i dečja obuća iz Uroševca prodaje se u gotovo čitavoj Srbiji, i sigurno je da niko od kupaca nije ni primetio, ili nije mnogo davao tome na značaju, da piše ime nepriznate države.

Kako kažu u PKS, ukupan promet robe sa Kosovom prošle godine iznosio je 464,1 milion evra, što je za 4,15 odsto više nego u 2016. godini. Isporuke su iznosile 442,3 miliona evra i bile su veće za 9,5 odsto u odnosu na 2016. godinu. Nabavke su iznosile 21,8 miliona evra. Najvažniji isporučeni proizvodi za ovu godinu su gasna ulja, voda, obična i gazirana, motorni benzin, jestivo ulje suncokretovo, šećer beli, preparati za pranje i čišćenje, pšenica, pića bezalkoholna, kukuruz.

Sa Kosova u centralnu Srbiju stižu cevi, električna energija, maline, radijatori i neelektrični delovi.

- To je došlo do nekog propusta, jer roba sa Kosova i Metohije može da ulazi, ali po dogovoru koji je napravljen, mora da stoji "HK", što je oznaka za carinsku teritoriju Kosova - rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić.

- Roba cirkuliše, na proizvodu ne sme da piše ništa, ali na kutiji tih cipela je trebalo da piše "HK", a ne "mejd in Kosovo". Pitanje kako je to uopšte ušlo ovde.

Do pre nekoliko godina distributer obuće sa Kosova bila je firma iz Čačka, ali oni više ne rade sa njima. Od prošle godine kompanija iz Uroševca otvorila je svoje predstavništvo u Beogradu, gde imaju mali magacin i sva roba se odatle dalje distribuira.

Trgovina se, ipak, pokazuju brojke, a i poslovi, ne meša mnogo u politiku. Tako, kako su nam rekli u Privrednoj komori Srbije, ukupan promet robe sa Kosovom, za prvih šest meseci u 2018. godini iznosio je 231,9 miliona evra, što je za 10,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

- Isporuke su iznosile 220,1 milion evra i bile su veće za 10,7 odsto u odnosu na isti period 2017. godine - ističe Aleksandar Radovanović iz Privredne komore Srbije. - U razmeni je ostvaren suficit od 208,4 miliona evra.

