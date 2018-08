SANDRA VEĆ 12 GODINA POKUŠAVA DA POSTANE MAJKA: Osećam da je beba tu, ali nalazi kažu suprotno

Kod nas važi pravilo da moraš da rodiš dete odmah posle udaje. Ipak, jedno su očekivanja, drugo želje, a treće mogućnosti. Neplodnost je problem sa kojim se svakodnevno bore parovi u Srbiji. Odlazak na vantelesnu oplodnju postala je svakodnevnica mladim parovima, a o ovoj "tabu" temi govori

Sandra Jovanović, predsednica Udruženja "Šansa za roditeljstvo". Zbog kobne greške lekara ona još nije uspela da se ostvari u ulozi majke, iako to silno želi. Ovo je njena priča.

- Sa 11 godina imala sam nesreću da kao devojčurak zbog greške lekara doživim pucanje slepog creva! Tako bezazleno, a tako kobno! Bila sam najmlađa osoba na ginekologiji, zvali su me Tufnica jer sam imala tufnastu alergiju na neke lekove. Nisam znala zašto sam u bolnici, a nije me nešto posebno ni zanimalo. Važan mi je bio samo park koji se nalazio ispred. Ipak, proganjala me jedna rečenica doktorke - "Draga moja, ti si sad mala, ali kad porasteš setićeš me se i doći ćeš ponovo" - ispričala je Sandra vidno uznemirena.

Godine su prošle, ali njena muka je tek počela. Verovala je da će tako mlada za tren da zatrudni. Ipak, onaj doktorkin glas i njeno "videćemo se opet" budio je jezu u njoj.

- Prolazili su meseci, a od trudnoće ništa. Bezbroj kupljenih testova za trudnoću, bezbroj prolivenih suza kad osetim PMS. Počinju pitanja, a meni je u glavi - zašto ne? Zašto još uvek ne? Pomišljam da moram da se opustim i da je sve do moje lude glave. Usledio je šok, obilno krvarenje i bolnica. Pomislila sam da je spontani, ali doktori su tvrdili da nije. Ponovo bolnica, nema onog parka od pre, ali tuga je ista. Svakodnevna pitanja lekara su me izluđivala. Na kraju su ipak odlučili da me zadrže na ispitivanju - nastavlja Sandra.

Krvarenje je prestalo, ali je problem bio sve veći. Odlučili su da "produvaju" njene jajovode, kako bi videli zašto "to" ne ide.

- Još jedan šok za ženstvenost, otkrili su da su mi jajovodi neprohodni i da ne mogu tek tako da postanem mama. Usledilo je "istraživanje" po internetu. Otkrivam šta se dešava u mom telu koje mrzim. Uvek sam bila borac, pa nisam htela ni ovog puta da izneverim sebe. "Mala operacija" završila se nakon tri sata. Hrabrila sam sama sebe, znala sam da imam viši cilj. Ipak, život mi je opalio još jedan šamar. Prilazi doktor i govori mi: "Gospođo, vi prirodnim putem majka nećete biti, jer smo vas sterilisali" - dodaje Sandra potišteno sa suzama u očima.

Nesnosna bol, borba sa samom sobom, sa mislima, sa ljubavlju. Pomišlja da ode i ostavi svog muškarca, želi da ga oslobodi patnje.

- U mojoj glavi dolazi do lomova! Pa ja sam jalova žena. On može da raširi krila i ode sa drugom, onom nejalovom. Može mnogo toga, bez mene. Ionako samo stvaram probleme. E, onda je usledio inat. Koliko se jako dvoje ljudi može voleti? Brak nikad nije bio doveden u pitanje. Muškarac koji mi je oteo srce stajao je uvek čvrsto uz mene - dodaje Sandra, sada već sa osmehom na licu.

Kreće borba. Sa 29 godine ulazi u proces vantelesne oplodnje, iako nije ni znala šta to zapravo znači.

- Mislila sam da treba samo da odem tamo, oni ubace bebu i ja izađem s njom. Mladost, neiskustvo... Ubrzo odlazimo na drugi pokušaj, sad smo jači i iskusniji. Ponovo ništa. Sad moram da pronalazim novac jer mi je država pružila samo dva pokušaja. Privatna klinika veruje u moje godine. Kažu mi da verujem, biće. Da ne verujem ne bih bila ovde, govorim sebi u bradu - ističe Sandra.

Odlučila je proveri sve što može, uradila je kompletnu analizu. Smatrala je da je to najmanje što može da uradi, želela je da proveri zašto njena materica ne želi bebu. U glavi joj je bilo samo jedno - još samo ovo i gotovo je. Otišla je u bolnicu gde su joj prilikom provere probušili matericu. Probudila se iz anestezije sa rezom na sredini stomaka. Rane su zarasle i skinuli su konce.

Ipak, bol je ta koju nijedan konac ne može da zašije.

- Nisam odustala! Nastavila sam da odlazim na vantelesnu oplodnju. Najteži je trenutak kada u laboratoriji dajem krv za proveru da li sam ili nisam trudna. U tom trenutku mi ruka drhti, a noge klecaju. Čekate rezultate, a onda nemate snage da ih otvorite i pogledate. Osećam da je beba tu, ali papir kaže suprotno. Zatim kreću novi problemi, oni finansijski. A šta bih mogla da prodam? U klinici kažu da nastavimo da pokušavamo. Novac mi treba za još jedan pokušaj, samo još jedan. Mora da je to taj pokušaj - zaključila je Sandra koja i dalje čeka red za svoju bebu.

Svesni smo da se trudnoća, kada parovi žele, ne ostvaruje za jednu noć. Ne treba se osvrtati na okruženje koje parove, već posle nekoliko meseci drži "pod lupom". Medicina je u poslednje vreme mnogo napredovala na ovom polju, tako da se sada može pomoći mnogim parovima. Zapamtite, sve počinje razgovorom između partnera. Svoje zdravlje, uključujući i reproduktivno, treba redovno kontrolisati, ne žuriti previše, jer se međusobnim pritiscima ništa ne može postići.

