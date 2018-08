PAKLENA NEDELJA PRED NAMA: Ponedeljak širom Srbije sunčan i veoma topao, popodnevni pljuskovi samo prave sparinu

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena. Sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab vetar, promenljivog smera. Najniža temperatura biće od 14 do 21, najviša od 30 do 34 stepena.

I u Beogradu će biti pretezno suncano i toplo, ali je posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada moguć pljusak sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće 21, a najviša 33 stepena.

Prema izgledima vremena za sedam dana, do 27. avgusta, do subote će biti pretežno sunčano i toplo sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina. Najviša temperatura biće od 30 do 34 stepena.

Od nedelje promenljivo oblačno i malo svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine.

(Kurir.rs/Tanjug)

