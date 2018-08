BOJIĆU, ALI VI STE POKOJNI: Branislav iz Cerove kod Krupnja je mesec dana bio mrtav, a da to nije ni znao!

Branislav Bojić iz krupanjskog sela Cerove bio je pokojnik skoro mesec dana a da to nije ni znao. Saznao je prikupljajući dokumenta za odlazak u penziju.

Pošto je izgubio vojnu knjižicu, od vojnog odseka zatražio je potvrdu da je odslužio vojni rok, pa dobio uverenje na kome piše da je pokojnik.

Kada je iz centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Šabac dobio uverenje, nije ni čitao šta piše nego je pohitao u Centar za socijalni rad u Krupnju da što pre preda dokumenta. Tamo se propisno zaprepastio.



- Predam papire, kad službenica kaže: "Bojiću, ali vi ste pokojni". Pitam šta to priča, kako pokojni kad me evo i razgovaramo, a ona objasni da u uverenju piše da sam na onom svetu. Sve crno na belo, pečat, potpis ovlašćenog službenika, i piše da uverenje služi "u svrhu regulisanja penzije". Kaže mi da moram u vojni odsek da to ispravim i, šta ću, u autobus i pravac Loznica.

Nađem gde je odsek i rešim stvar. Oni, jednostavno, precrtaju gde piše pokojni i na to lupe pečat. Izvinjavali su se, kažu, desi se, pa tako ponovo živ i za vojni odsek, 'ajd nazad u Krupanj. Stigao sam da predam dokumentaciju istog dana i sad čekam rešenje za penziju. Sve je sad u redu, ali ne znam na osnovu čega su upisali da sam pokojni, a tražim penziju?! - priča Bojić i dodaje da je po papirima pokojnik bio tačno od 19. jula do 14. avgusta.

Sada je "ponovo rođen" i sprema se da 25. avgusta u društvu sinova, ćerke i petoro unučadi proslavi 65. rođendan. I čeka rešenje za penziju, koju će, nada se, primati dugo.



