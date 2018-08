RODITELJI NA MUKAMA: Za opremu školarca ode CELA PLATA! Evo koliko novca je potrebno izdvojiti

Desetak dana pred 1. septembar roditelje u Srbiji najviše okupiraju misli kako da svog školarca opreme za novu školsku godinu.



Udžbenici, ranci, sveske, bojice, olovke, lenjiri, oprema za fizičko, tehničko, muzičko, sve to treba staviti na spisak, izračunati koliko košta i naći gde je najpovoljnije.



Još jedan veliki trošak je to što se, pored školskog pribora, mališanima u ovo vreme obično kupuje nova jesenja garderoba: dukserice, trenerke, patike, jakne. Kad se sve sabere, potrebno je izdvojiti čak celu prosečnu platu, koja je po poslednjim podacima iznosila 50.679 dinara u maju ove godine. Roditelji koji imaju nižu kupovnu moć od prosečne idu na najjeftiniju varijantu, koja iznosi 25.000 dinara za opremanje jednog deteta.



- Svaki dinar je važan. Najviše novca odlazi za opremanje prvaka, jer prvačić nema ništa što može da iskoristi od prethodne godine. Kupujemo sve novo - kaže medicinska sestra Ivana Radović iz Beograda, majka sedmogodišnjaka.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS), kaže za Kurir da su pred polazak u školu roditelji u većoj panici od učenika.



- Ovde govorimo o besplatnom školovanju. Koliko bi nas tek koštalo da nije besplatno?! Već godinama za opremanje deteta pred školu najmanje je potrebna minimalna zarada, a to je oko 25.000 dinara. I to ako govorimo samo o školskom priboru srednjeg kvaliteta, bez garderobe. Roditelji se baš dovijaju da bi sve to kupili. Vrlo je teško i maštovito. Mi bismo bili svetski rekorderi po tome kako bez dovoljno novca uspemo nešto da realizujemo - kaže Jankovićeva.

Ona dodaje da roditelji pokušavaju da uštede kupujući polovne udžbenike, ali da ni to nije najsrećnije rešenje.

- Nije da su deca hirovita, ali potrebni su novi udžbenici. Programi se menjaju i štampaju se nove knjige, za neke predmete nema polovnih - kaže Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.



CENE

Udžbenici

između 10.000 i 11.000 dinara u proseku koštaju novi udžbenici

od 4.000 do 6.000 dinara potrebno je izdvojiti za polovne udžbenike

Cene školskog pribora

najjeftinije



đački ranci 1.500

sveske male 25

sveske velike 50

sveske ukoričene 150

pernice pune 1.300

lenjiri 150

tempere 200

najskuplje



đački ranci 15.000

sveske male 800

sveske velike 1.000

sveske ukoričene 1.200

pernice pune 4.000

lenjiri 200

tempere 1.000

Garderoba

najjeftinije



patike 2.000

dukserica 1.000

trenerka 1.000

jakna 3.000

najskuplje

patike 20.000

dukserica 10.000

trenerka 8.000

jakna 15.000

Bankari trljaju ruke

Kredit za đačku opremu

Sve češće upravo pred polazak u školu banke nude keš kredite.

- Pred 1. septembar jedino se raduju banke. Primetićete da upravo u to vreme ima mnogo ponuda za gotovinske kredite. Sve je to namenjeno roditeljima, jer je očigledno da im je teško da isfinansiraju polazak u školu - kaže Jasna Janković.

