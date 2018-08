ŠOK INTERVJU! DR GRUJIČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: O narkomafiji, korupciji u zdravstvu, nadrilekarima i tome KO TREBA DA ODGOVARA!

Uz svo dužno uvažavanje onih koji nisu zadovoljni ipak nije sve tako crno u srpskom zdravstvu. Iz ovakvog zdravstvenog sistema koji ima puno mana desetine hiljada ljudi svake godine bude izlečeno. Ne kažem da nema propusta ali ti ljudi izlaze izlečeni. I to bez ikakve veze, posebno oni koji dolaze kao hitni slučajevi. Niko im ne traži ni novac niti bilo šta drugo. Ako si za salu, ti ideš u salu, kaže prof. dr Danica Grujičić, načelnik Centra za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Ona je rekla da se slaže da bi zdravstveni sistem trebalo da bude bolji ali tvrdi da je "i ovakav zdravstveni sistem jedna od boljih sistema u ovoj zemlji."

"Uzmite npr sudstvo... ili školstvo... Mama i tata džipovima čekaju profesore da bi rekli profesoru koju ocenu da da njihovom detetu", kaže ona.

Profesorka Grujičić istakla je i jedan veliki problem a to je da se po nekoliko meseci čeka na magnetnu rezonancu a da ima premalo kvalitetnih magnetnih rezonanci u Srbiji.

"Ima puno privatnih ali među tim privatnim ima krševa. Dođe pacijent tako od privatnika i ja moram da radim novu magnetnu jer ta na kojoj se on pregledao kod privatnika je proizvedena pre 40 godina i gomila informacija se ne vidi", kaže ova doktorka.

Ona se zalaže da država mora da zaposli radiologe i da se, kako kaže, raščisti ko radi privatno a ko radi u državnim ustanovama.

"Svi ljudi kojima je važan novac nek idu privatno pa koliko zarade, zarade. E sad pitanje je kako zaštititi pacijenta. Jasno je kad je tumor, kad je krvarenje... ali šta kad npr imate degenerativnu bolest kičme i ja vam kažem - Nemojte da se operišete... A privatnik kaže - Ne, ostaćete oduzeti ako se ne operišete. Moraju da postoje protokoli koje svi moraju da poštuju", kaže ona.

Ona napominje da ima lekara koji urade pet operacija tumora mozga godišnje.

"Pa kako ćete da steknete iskustvo kad ih ja i moj tim uradimo pet dnevno. Mora da postoji određena brojka koja vam daje mogućnost da imate iskustvo u onome što radite. Tim iskustvom vi štitite pacijenta", ističe ona.

O primanju mita u zdravstvu dr Grujičić kaže da oni lekari koji rade u državnoj službi traže novac treba da odgovaraju.

"Nemojte da se lažemo, mi lekari dobijamo čokolade, bombone, parfeme... Ali otkud ja znam šta je on tu stavio. Može da stavi pare a ja to ne znam dok ne otpakujem", kaže ona i dodaje:

"Naše plate su kriminalno male. To je takav bezobrazluk kolike plate imaju moje kolege. I ti ljudi opet rade. Mi imamo svets da bolesnom čoveku treba pomoći. Ko traži novac, snimite ga telefonom, prijavite ga... A nemoj meni koja kritikujem nešto ili nisam na političkoj liniji da stavljaš 300 evra u kafu a onda pišeš posle da Dana Grujičić traži novac."

Ona još jednom napominje da nije normalno da lekar radi i u državnoj insituticiji i kod privatnika. O poznatim ličnostima koje su zagovarale i zagovarajiu nevakcinaciju prof. Grujičić kaže da oni treba da snose odgovornost.

"A kad su to oni završili medicinu? To bi bilo ko kad bi im ja rekla kako treba da glume ili da pevaju. Kao i oni koji tvrde da je nekom bioenergijom ili travkama leče metastaze... To mora da bude krivično delo".

Dr Grujičić je istakla da se oštro protivi legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

"To je priča narkomafije. Marihuana uništava moždane ćelije dece u razvoju.

Ovo su lagane ubice. Niko nije dokazao da je marihuana lek za bilo šta. Da, u sastavu kanabisa postoje kanabinoidi - do sto i nekog broja su došli sad - i neki od njih možda imaju nekakvo dejstvo. Ali svejedno morate da ga opet izdvojite od THC koji je psihoaktivan. Dilere droge treba treba drakonski kažnjavati. Mozak naše dece je naše najveće bogatstvo. Kakvo pušenje marihuane?! Pa svakim džointom tebi propada hiljade nervnih ćelija. ", kaže prof. dr Grujičić.

