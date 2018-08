VUČIĆ U BATAJNICI: Razmatramo vraćanje obaveznog vojnog roka za 2 do 3 godine!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se ponovo razmatra uvođenje obaveznog vojnog roka, tokom obraćanja na Batajnici povodom prijema dva remontovana miga 29, koje je Srbija prethodno nabavila od Rusije.

Vučić je pozvao mlade ljude da se školuju u vojnim ustanovama, jer ih, kako je istakao, čeka dobra budućnost.

"Neka ljudi u Srbiji znaju da ih naša krila mnogo moćnije i snažnije čuvaju nego u prethodnom periodu. Vama, dragi vojnici, kažem da smo ponosni na vas i želim vam mnogo uspeha u čuvanju našeg neba, uz nadu da nećete imati neprijatelje ispred sebe nikada više, ali znam i da ako se to dogodi, bićete na visini zadatka. Zamolićemo predsednika Putina i ministra Šojgua da nam bar dva helikoptera, tzv. "đavolje kočije", koje smo kupili, pošalju na vojnu paradu, da ih vide naši ljudi. Nismo mi velika sila, ali polako. Što bi naš narod rekao: Kamen po kamen - palača. Niko neće moći da nabavi nešto pod tako dobrim uslovima kao mi, zahvaljujući ruskoj podršci. Ali tačni podaci i cifre su poverljivi i ne mogu se otkrivati. Očekujemo da dođe i predsednik Putin, svaki put kad mi je obećao je i došao. Mi razmatramo i ponovno uvođenje vojnog roka za muškarce na tri ili na šest meseci za par godina, kritikovali su me da zbog toga nemamo vojsku i da nam deca više ništa ne rade. Ne plašim se bilo kakvih kampanja, jer narod dobro zna ko radi u njegovom interesu", zaključio je on.

