ŠARČEVIĆ POZIVA UZBUNJIVAČE: Dojavite o uticaju izdavača na nastavnike! Takve škole dobiće manje para, pa onda da ih pitam da li im se isplati da tako lobiraju!

KRAGUJEVAC - Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević izjavio je danas da u zakonu postoje instrumenti da se smanji uticaj izdavača na nastavnike u vezi sa izborom udžbenika, ali da to nije dovoljno, zbog čega će biti uvedeni i uzbunjivači.

"Uradili smo novi alat u potpunosti, tako da ćemo zaista imati i mi neke uzbunjivače, imati priliku da nam se dojavi šta je u pitanju. I to je, po meni, jedini način da dodjemo do toga da ne može nekakav drugi put da udje u školu nego sam izbor nastavničkog veća bez uticaja svih faktora koji utiču sad na to", rekao je Šarčević.

On je dodao da će svaka škola, u kojoj se tako nešto sazna, dobiti mnogo manje novca. "Pa će se onda pitati da li se isplati da lobiraju za nešto što je mnogo manje vredno i da izgube nešto što je vrednije", rekao je Šarčević. ;

(Kurir.rs/Beta/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir