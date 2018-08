NAGLI PAD TEMPERATURE I VELIKA PROMENA VREMENA OD PONEDELJKA: Svežije za 7 do 10 stepeni! Od nedelje uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, dotad žega

BEOGRAD - U Srbiji će u sredu biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša do 30 do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najniza temperatura 21, najvisa 33 stepena.

U narednih sedam dana, do 29. avgusta, do nedelje toplo sa retkom pojavom poslepodnevnih pljuskova i grmljavina. Najvisa temperatura od 30 do 34 stepena.

U nedelju posle podne i uveče na severozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje sa pljuskovima, grmljavinom, pojacanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature.

U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i svežije za 7 do 10 stepeni, mestimično kisa, pljuskovi i grmljavina. Od srede malo toplije.

